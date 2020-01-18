Перелётные птицы досрочно возвращаются в Беларусь. Что будет с ними, если похолодает, и нужно ли их подкармливать?

Также отметились у нас и серые журавли, которые в последние годы всё чаще вместо юга зимуют в Западной Европе. С остановкой в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Беларусь возвращаются перелётные птицы. Очевидцы заметили над Брестом стаи белолобых гусей. Хотя, как правило, такая миграция им свойственна лишь в марте.

Семён Левый, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

В последние дни появилось много публикаций в средствах массовой информации о том, что уже к нам прилетели первые весенние птицы. Серые журавли и гуси, которые отмечались, например, возле города Бреста, в последние годы они регистрируются на зимовке. Возможно, что наблюдающиеся птицы, которые есть возле города Бреста или в других западных регионах нашей страны, это всего лишь только те, которые либо зимовали у нас, либо в ближайших регионах, например, Польше. И поэтому они вот сейчас регистрируются.

Если наступит похолодание, появится снег, то эти птицы смогут в течение, наверное, дня или двух откочевать на те регионы, где они могут найти себе открытые незаснеженные территории. И какого-то корма дополнительного мы им фактически предложить не можем.

Но иногда серый журавль может питаться и зерном, в некоторых, например, агроусадьбах даже подкармливают тех журавлей, которые недалеко гнездятся. Будем надеяться, что каких-то серьёзных похолоданий, которые остановят ход этой весны, не будет.