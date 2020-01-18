Безопасно ли отдыхать в Египте? Мнение директора туркомпании

Январь – время не только праздников и новых планов. Но и самый сезон отпусков. Менять мрачный зимний белорусский пейзаж на экзотику стало хорошей традицией. Туроператоры наперебой предлагают путевки за границу на любой вкус и кошелёк. Куда отправиться на зимний отдых и не разориться& Топ самых популярных направлений 2020 года привели в программе «Плюс-минус» .

Алина Калацкая, директор туристической компании:

Одним из самых актуальных направлений этого сезона является Куба. За небольшие деньги наши туристы получают отдых по системе «всё включено» и очень мягкий климат. Также остался популярен Вьетнам. Он является для белорусских туристов безвизовым. В наступившем году виза в Индию стала электронной, что в разы повысило популярность этого направления. В 2019 году один из крупнейших белорусских туроператоров поставил чартерную цепочку в Эмираты, тем самым понизив цены этого направления и повысив турпоток.

Большую обеспокоенность у белорусских туристов в последнее время вызывает отдых в Египте. На самом деле, ситуация не является критичной, ввиду того, что туристический поток увеличился в 5 раз, а количество обращений в страховые компании – в 2 раза.

Этой зимой большой популярностью пользуются экскурсионные туры в Грузию и Лапландию. Это отличный вариант для отдыха с детьми. Любителям горных лыж и активного зимнего отдыха советуем обратить внимание не только на украинские и польские курорты, но также на Андорру и Италию.