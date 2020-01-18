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Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка

18 января 2020 17:27
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Новости Беларуси. Осман Делибаш из России к холоду не привыкать. Она – автор мирового рекорда: больше часа в ледяной воде. Несколько лайфхаков для начинающих от опытного «моржа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка-1

Осман Делибаш, участница соревнований по зимнему спортивному плаванию (Россия):
Многие считают, что чем ты больше двигаешься и чем ты быстрее в ледяной воде, тем сильнее согреваешься. Это не так. Дело в том, что в ледяной воде чем больше и быстрее движение, тем ты быстрее теряешь энергию.

Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка-4

# Купание в проруби # общество # Осман Делибаш # Фотофакт

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