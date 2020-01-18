Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка

Новости Беларуси. Осман Делибаш из России к холоду не привыкать. Она – автор мирового рекорда: больше часа в ледяной воде. Несколько лайфхаков для начинающих от опытного «моржа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осман Делибаш, участница соревнований по зимнему спортивному плаванию (Россия):

Многие считают, что чем ты больше двигаешься и чем ты быстрее в ледяной воде, тем сильнее согреваешься. Это не так. Дело в том, что в ледяной воде чем больше и быстрее движение, тем ты быстрее теряешь энергию.