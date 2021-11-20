Пустовой: «Польский ядовитый газ действует не только на здоровье, но и на свободу слова европейских медиа»

Традиционная по субботам рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Всю сложность ситуации на линии границы 20 ноября в очередной раз прочувствовал наш корреспондент.

«На месте западных журналистов порвал бы своё удостоверение». Придыбайло возмутился поведением иностранных СМИ на границе – подробнее здесь .

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Для международных медиа и общественных институтов Беларусь открыта, мы же не Польша, скрывать нечего. Но законодатели телевизионной моды Си-эн-эн и Би-би-си и немецкая пресса работают в привычной для них парадигме. Определенный ракурс и резкое ухудшение зрения. Наверное, польский ядовитый газ действует не только на здоровье, но и на свободу слова европейских медиа.

Евгений Пустовой:

Польская сторона смотрит на нас под прицелом милитаризации границы. Тысячи солдат, сотни единиц бронетехники. В ЕС тоже никто не замечает убитых и покалеченных беженцев польскими карателями. Нарушение границы – это не только нарушение государственной границы, это нарушение границы морали.

Лукашенко в интервью Розенбергу: «Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?» – подробнее здесь.

Евгений Пустовой:

Они проиграли. Информационная блокада, гнусные фейки, но теперь мейнстрим медийной повестки ЕС – это взять интервью у Президента Беларуси. В очередь.