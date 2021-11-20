«До сих пор не могу с мечтой о небе расстаться». Белорус рассказал, как посвятил жизнь авиамоделизму

Новости Беларуси. Высший пилотаж без отрыва от земли. Программа «Центральный регион» на СТВ в гостях у марьиногорских авиамоделистов. Романтика полета и будни в мастерской. Что главное в этом спорте и как достаются престижные награды? Шаг на пути в авиацию и хобби, которое влюбило в небо Гагарина. Чего стоит ощущение полета? О больших возможностях миниатюрных самолетов.

Владимира Пасюкова авиамодели окрыляют с 11 лет. В детстве он пришел в секцию авиамоделизма в Могилеве, и с тех пор увлечение стало делом жизни.

Владимир Пасюков, руководитель клуба авиационно-космического моделирования, двукратный призер Кубка мира по ракетомодельному спорту:

Я в свое время пришел (в 11 лет) в Могилевский областной дворец пионеров, тогда так называлось. Зашел в авиамодельную мастерскую, увидел модели, набрал полный рот воздуха и до сих пор выдохнуть не могу. Вся моя жизнь с 11 лет в авиа- и ракетомодельном спорте. Причем в ракетомодельный спорт я пришел буквально в 2012 году. Яна Шипко, корреспондент:

Получается, что пик популярности этого вида спорта был в советские годы, когда состоялся полет Гагарина и все это бурное развитие?

Владимир Пасюков:

Да, вы абсолютно правы. Когда наши космонавты летали в космос, это был для ребят огромный подъем, эмоциональный и духовный. В каждом дворе при коммунхозе или ЖЭКе был обязательно кружок технического моделирования. Самыми распространенными были авиамодельные, судомодельные кружки. Я так в свое время пришел в Могилевский областной дворец пионеров и до сих пор не могу с мечтой о небе расстаться. В Советском Союзе кружок по авиамоделизму был при каждом дворце пионеров и клубе ДОСААФ. Это была настоящая лихорадка, которой болели миллионы ребят. Впрочем, своими руками авиамодели строили и дети, и взрослые. Для любителей издавались журналы и специальные книги.

Кстати, вот так авиамоделизм популяризировали на Западе. Принципы создания авиамоделей остались те же. И большая коллекция литературы сегодня в помощь юным подопечным Владимира Васильевича.

Яна Шипко:

Это полукопия знаменитого штурмовика Ил-2. Кстати, интересный факт. В начале Великой Отечественной войны в этих самолетах не было второго члена экипажа. Из-за того, что страдала защита задней сферы, самолеты несли колоссальные боевые потери. Советские летчики придумали интересный, как сейчас сказали бы, лайфхак. Сюда, для устрашения немецких асов, вместо пулемета устанавливали обычную швабру. А сейчас эти модели на соревнованиях устраивают в небе нешуточные баталии.

Владимир Пасюков:

Одновременно в воздухе находится от 5 до 7 моделей. Задача – отрубить 10-метровую бумажную ленточку, которая привязывается к хвостовому оперению. Задача – сохранить свою ленту, отрубить сопернику. Бой длится пять минут, каждая секунда нахождения в воздухе – это дополнительное очко. Часто бывают столкновения моделей, где-то пилот не справился, зарулил, при выполнении маневра врезался в землю. То есть не долетал время – не получил своих очков.

В разнообразии моделей дилетанту разобраться не так просто. Здесь вариации от так называемых комнатных, весом всего в несколько граммов и других безмоторных до радиоуправляемых с размахом крыла до двух метров. Самые ценные – модели-копии. Добиться сходства с оригиналом – ювелирная работа. Над этой моделью сам Владимир Васильевич работал три года и выиграл с ней не один чемпионат Беларуси.

Модель показала результаты в десятке сильнейших на международных соревнованиях. Это достаточно серьезная модель, под нее специально приобреталась 18-канальная аппаратура американского производства.

– Все прямо супердостоверно – даже пилот.

– Я в свое время пытался сделать самого себя, даже с усами. Но остановился на том, что получилось. У нее в полете убираются шасси, чтобы не создавать лишнее аэродинамическое сопротивление. Садится на взлетно-посадочную полосу. В моих руках она ни разу не пострадала.

Каждая модель по-своему уникальна и для ее создателя бесценна. Удовольствие это не из дешевых. Хотя о затратах авиамоделисты скромно отмалчиваются. Скажем только, купить готовую, например, кордовую модель обошлось бы дешевле, да и время тратить не нужно. Но это совсем не то.