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«Меня очень сильно впечатлила встреча». Лавров выступил перед студенческой молодёжью Беларуси

01 июля 2022 10:58
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Россия активно поддерживает желание Беларуси стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студенческой молодежью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Меня очень сильно впечатлила встреча». Лавров выступил перед студенческой молодёжью Беларуси -1

На встречу в БГУ пригласили и преподавателей ведущих вузов страны. Не оставил глава российской дипломатии без внимания историю сотрудничества Минска и Москвы, геополитическую обстановку и будущее мировой политики, дав ответы на многие вопросы, которые интересуют молодежь.  

«Меня очень сильно впечатлила встреча». Лавров выступил перед студенческой молодёжью Беларуси -4

Алина Ретькова, студентка Белорусского государственного университета:  
Меня очень сильно впечатлила встреча с Сергеем Викторовичем Лавровым. Поскольку я являюсь студенткой 3 курса факультета международных отношений и сейчас прохожу практику в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, то данная возможность играет большую роль в моей жизни, поскольку я интересуюсь актуальной повесткой международной, международной экономики и международной системой в принципе.  

«Учитывая личный вклад». Сергею Лаврову присвоили звание почётного профессора БГУ (здесь подробности).  

«Меня очень сильно впечатлила встреча». Лавров выступил перед студенческой молодёжью Беларуси -7

Также гости из России и руководство университета почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Во внутреннем дворике БГУ прошла церемония возложения к мемориальному знаку «Стела памяти».  

# Беларусь-Россия # общество # Алина Ретькова # Сергей Лавров # Фотофакт

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