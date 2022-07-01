«Меня очень сильно впечатлила встреча». Лавров выступил перед студенческой молодёжью Беларуси
Россия активно поддерживает желание Беларуси стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студенческой молодежью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу в БГУ пригласили и преподавателей ведущих вузов страны. Не оставил глава российской дипломатии без внимания историю сотрудничества Минска и Москвы, геополитическую обстановку и будущее мировой политики, дав ответы на многие вопросы, которые интересуют молодежь.
Алина Ретькова, студентка Белорусского государственного университета:
Меня очень сильно впечатлила встреча с Сергеем Викторовичем Лавровым. Поскольку я являюсь студенткой 3 курса факультета международных отношений и сейчас прохожу практику в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, то данная возможность играет большую роль в моей жизни, поскольку я интересуюсь актуальной повесткой международной, международной экономики и международной системой в принципе.
«Учитывая личный вклад». Сергею Лаврову присвоили звание почётного профессора БГУ (здесь подробности).
Также гости из России и руководство университета почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Во внутреннем дворике БГУ прошла церемония возложения к мемориальному знаку «Стела памяти».