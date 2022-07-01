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До +34 °C. Какой будет погода в Беларуси 1 июля и на выходных?

01 июля 2022 09:53
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Новости Беларуси. +30... +34 °C. На большей части территории Беларуси сегодня, 1 июля, вновь изнуряющая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До +34 °C. Какой будет погода в Беларуси 1 июля и на выходных?-1

Объявлен оранжевый уровень опасности. В первый день июля погоду у нас определяет область повышенного атмосферного давления и воздушные массы тропического происхождения.  

Отступать они не собираются и в предстоящие выходные. Правда, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди, кое-где с грозами. Температурный фон практически не изменится.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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