До +34 °C. Какой будет погода в Беларуси 1 июля и на выходных?

Новости Беларуси. +30... +34 °C. На большей части территории Беларуси сегодня, 1 июля, вновь изнуряющая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлен оранжевый уровень опасности. В первый день июля погоду у нас определяет область повышенного атмосферного давления и воздушные массы тропического происхождения.

Отступать они не собираются и в предстоящие выходные. Правда, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди, кое-где с грозами. Температурный фон практически не изменится.