«Учитывая личный вклад». Сергею Лаврову присвоили звание почётного профессора БГУ

Россия активно поддерживает желание Беларуси стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студенческой молодежью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для главы российской дипломатии визит в Белгосуниверситет не первый. На этот раз Сергея Лаврова ждала приятная церемония. Ему присвоено звание почетного профессора БГУ.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Встреча Сергея Викторовича совпала с празднованием 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между нашими странами. Было принято решение единогласное приурочить к этой дате. И учитывая личный вклад Сергея Викторовича в установление академических связей между Белорусским государственным университетом и ведущими университетами Российской Федерации.
«Меня очень сильно впечатлила встреча». Лавров выступил перед студенческой молодежью Беларуси (тут подробнее).