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«Учитывая личный вклад». Сергею Лаврову присвоили звание почётного профессора БГУ

01 июля 2022 10:54
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Россия активно поддерживает желание Беларуси стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студенческой молодежью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Для главы российской дипломатии визит в Белгосуниверситет не первый. На этот раз Сергея Лаврова ждала приятная церемония. Ему присвоено звание почетного профессора БГУ.  

«Учитывая личный вклад». Сергею Лаврову присвоили звание почётного профессора БГУ-1

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:  
Встреча Сергея Викторовича совпала с празднованием 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между нашими странами. Было принято решение единогласное приурочить к этой дате. И учитывая личный вклад Сергея Викторовича в установление академических связей между Белорусским государственным университетом и ведущими университетами Российской Федерации.  

«Меня очень сильно впечатлила встреча». Лавров выступил перед студенческой молодежью Беларуси (тут подробнее).  

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Король # Сергей Лавров # Фотофакт

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