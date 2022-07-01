«Учитывая личный вклад». Сергею Лаврову присвоили звание почётного профессора БГУ

Россия активно поддерживает желание Беларуси стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студенческой молодежью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для главы российской дипломатии визит в Белгосуниверситет не первый. На этот раз Сергея Лаврова ждала приятная церемония. Ему присвоено звание почетного профессора БГУ.