«Витебская область на 99% покрыта видеонаблюдением». Какие системы помогают лесникам быстро находить пожары?

Новости Беларуси. Пожароопасная обстановка сохраняется в Беларуси. Небывалая жара провоцирует возгорания в экосистемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, шестой день тушат торфяной пожар в Петриковском районе. Здесь задействованы более 130 человек и около 40 единиц техники. Все окрестные водоемы уже исчерпаны. Как Петриковском районе тушат торфяники, читайте здесь.

Из-за аномального плюса напряженная ситуация и в лесах. Запреты и ограничения на посещение зеленых массивов продолжают действовать в полусотне районов страны. С начала теплого сезона только в Витебской области произошло полтора десятка лесных пожаров. Их общая площадь составила более 20 гектаров. Аномальная жара вынуждает специалистов держать ситуацию под особым контролем.

В Полоцком лесничестве не первый год на вооружении стоит система «Лесной страж». Это фотоловушка, которая позволяет онлайн отслеживать состояние лесных массивов, а при обнаружении дыма или огня сразу же сообщает дежурному. Кроме этого, хорошо зарекомендовал себя и квадрокоптер. Благодаря современным гаджетам среагировать и ликвидировать лесные пожары удается в разы быстрее.

Александр Измайлович, главный лесничий Витебского производственного лесохозяйственного объединения:

Сегодня легче стало работать в связи с тем, что наша область Витебская на 99 % покрыта видеонаблюдением. У нас сегодня 90 стационарных мачт, из них семь работают в онлайн-режиме. Работники лесной охраны, имея ключ доступа к оператору, могут посмотреть за своим лесонасаждением с гаджета – мобильного телефона или планшета.