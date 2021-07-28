«Витебская область на 99% покрыта видеонаблюдением». Какие системы помогают лесникам быстро находить пожары?
Новости Беларуси. Пожароопасная обстановка сохраняется в Беларуси. Небывалая жара провоцирует возгорания в экосистемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, шестой день тушат торфяной пожар в Петриковском районе. Здесь задействованы более 130 человек и около 40 единиц техники.
Все окрестные водоемы уже исчерпаны. Как Петриковском районе тушат торфяники, читайте здесь.
Из-за аномального плюса напряженная ситуация и в лесах. Запреты и ограничения на посещение зеленых массивов продолжают действовать в полусотне районов страны. С начала теплого сезона только в Витебской области произошло полтора десятка лесных пожаров. Их общая площадь составила более 20 гектаров. Аномальная жара вынуждает специалистов держать ситуацию под особым контролем.
В Полоцком лесничестве не первый год на вооружении стоит система «Лесной страж». Это фотоловушка, которая позволяет онлайн отслеживать состояние лесных массивов, а при обнаружении дыма или огня сразу же сообщает дежурному. Кроме этого, хорошо зарекомендовал себя и квадрокоптер. Благодаря современным гаджетам среагировать и ликвидировать лесные пожары удается в разы быстрее.
Александр Измайлович, главный лесничий Витебского производственного лесохозяйственного объединения:
Сегодня легче стало работать в связи с тем, что наша область Витебская на 99 % покрыта видеонаблюдением. У нас сегодня 90 стационарных мачт, из них семь работают в онлайн-режиме. Работники лесной охраны, имея ключ доступа к оператору, могут посмотреть за своим лесонасаждением с гаджета – мобильного телефона или планшета.
Сегодня Витебская область – один из самых зеленых регионов Беларуси. Ежегодный прирост леса на севере страны составляет около 5 миллионов кубометров.