«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения

Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин. С юбилеем Василия Мичурина поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За плечами большой достойный жизненный путь – воина-фронтовика, гражданина, патриота, семьянина. Пройдя через неимоверные испытания, вы смогли сохранить в себе лучшие человеческие качества – жизнелюбие, доброту, отзывчивость, справедливость, честность и порядочность. Вы человек-легенда, а ваша жизнь – пример для нас и будущих поколений, яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.

Глава государства поблагодарил ветерана за все, что он сделал для защиты, сохранения и развития отечества, за беспримерный подвиг во имя свободы и независимости Беларуси. И пожелал юбиляру здоровья и благополучия.