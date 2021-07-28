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Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021

28 июля 2021 06:25
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Новости Беларуси. Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в седьмых Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021-1

Торжественная церемония отправки участников прошла 27 июля на аэродроме в Мачулищах. Напутствовал представителей Вооруженных Сил Беларуси министр обороны Виктор Хренин, который передал дружине государственный флаг страны.

Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021-4

На территории Китайской Народной Республики пройдет три армейских конкурса: «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».

Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021-7

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Всего 27 наших команд примут участие в Армейских международных играх на территории 12 государств мира. Все наши команды прошли полный курс обучения на территории нашей страны и готовы достойно представить наши интересы на международном уровне.

Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021-10

АрМИ-2021 объединит порядка 270 команд из более чем 40 стран. Беларусь примет на своей территории три конкурсных состязания: «Снайперский рубеж», «Полярную звезду» и «Уверенный прием». Международные военные старты пройдут с 22 августа по 4 сентября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Некрашевич # Фотофакт

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