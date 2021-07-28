Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021

Новости Беларуси. Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в седьмых Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония отправки участников прошла 27 июля на аэродроме в Мачулищах. Напутствовал представителей Вооруженных Сил Беларуси министр обороны Виктор Хренин, который передал дружине государственный флаг страны.

На территории Китайской Народной Республики пройдет три армейских конкурса: «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Всего 27 наших команд примут участие в Армейских международных играх на территории 12 государств мира. Все наши команды прошли полный курс обучения на территории нашей страны и готовы достойно представить наши интересы на международном уровне.