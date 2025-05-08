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Лукашенко: качество должно стать брендом Беларуси

08 мая 2025 07:43
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Лукашенко: качество должно стать брендом Беларуси-0

Качество должно стать брендом нашей страны. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 8 мая, на открытии Международного выставочного цента, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что открытие выставочного центра станет новой страницей нашей суверенной Беларуси. Если мы не будем строить объекты будущего, мы будем уязвимы.

Международный выставочный центр стал знаковым подарком к 80-летию Великой Победы. При его строительстве был заложен лучший мировой опыт и самые передовые решения. Президент обратил внимание, что многое приходилось осваивать впервые. «Наши люди справились», – подытожил Президент.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко # общество

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