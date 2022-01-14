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Сергей Масляк о непогоде: «Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности»

14 января 2022 19:47
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Новости Беларуси. 1 200 падений деревьев и 133 повреждений кровли. В столице оперативно устраняют последствия сильного штормового ветра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Сильный ветер перевернул даже светящуюся модель МАЗа на Партизанском проспекте. Есть и случаи повреждения кровли жилых домов, по столице их свыше 100.  

Сергей Масляк о непогоде: «Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности»-1

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:  
Объявлен режим повышенной готовности. В рамках данного решения мобилизованы все силы и средства коммунальных служб. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. В настоящее время выполняют работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Зафиксированы случаи срыва кровли, в основном шиферной кровли. Два случая мы зафиксировали на территории частного сектора. В настоящее время наши сотрудники социальной защиты работают с этими гражданами. В первом случае это инвалид, одиноко проживающий. Во втором – два одиноко проживающих пенсионера. В случае необходимости они будут помещены временно в социальную комнату.  

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# Погода в Беларуси # общество # Сергей Масляк # Фотофакт

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