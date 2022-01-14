Сергей Масляк о непогоде: «Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности»

Новости Беларуси. 1 200 падений деревьев и 133 повреждений кровли. В столице оперативно устраняют последствия сильного штормового ветра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сильный ветер перевернул даже светящуюся модель МАЗа на Партизанском проспекте. Есть и случаи повреждения кровли жилых домов, по столице их свыше 100.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Объявлен режим повышенной готовности. В рамках данного решения мобилизованы все силы и средства коммунальных служб. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. В настоящее время выполняют работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Зафиксированы случаи срыва кровли, в основном шиферной кровли. Два случая мы зафиксировали на территории частного сектора. В настоящее время наши сотрудники социальной защиты работают с этими гражданами. В первом случае это инвалид, одиноко проживающий. Во втором – два одиноко проживающих пенсионера. В случае необходимости они будут помещены временно в социальную комнату.
Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску – подробнее здесь.