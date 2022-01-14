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Не совершайте резких манёвров. Что нужно помнить при вождении во время плохой погоды?

14 января 2022 19:44
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Новости Беларуси. 1 200 падений деревьев и 133 повреждений кровли. В столице оперативно устраняют последствия сильного штормового ветра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Не совершайте резких манёвров. Что нужно помнить при вождении во время плохой погоды?-1

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:  
В связи с резкой сменой погодных условий госавтоинспекция убедительно призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дороге. Прежде всего, не совершать резких маневров, таких как торможение, повороты, разгоны. Кроме этого, на скользком покрытии в обязательном порядке соблюдать предельную осторожность при движении.  

Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия сильного ветра. О повреждениях, упавших деревьях и других разрушениях городской инфраструктуры минчане могут сообщить по телефону 115. Спасатели рекомендуют быть осторожными и, по возможности, не выходить из дома. Сильный ветер сохранится до конца дня.  

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску – подробнее здесь.  

# Погода в Беларуси # общество # Любовь Трепашко # Анна Куртасова # Фотофакт

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