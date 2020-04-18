Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции? Рассказали в витебском УВД

Новости Беларуси. Только в Витебской области режим самоизоляции нарушили более двух десятков человек. В отношении 17 начат административный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

В основном это молодые люди, которые не понимают, что самоизоляция – это ответственность не только перед собой. Нарушая режим, они становятся потенциальной угрозой и подвергают риску окружающих. За нарушение правил поведения в самоизоляции предусмотрен штраф или административный арест.

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