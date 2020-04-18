Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Минский зоопарк готов снова распахнуть двери своим посетителям. Что планируется изменить, и как пережили зимовку животные, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Минский зоопарк готов снова распахнуть двери своим посетителям. Что планируется изменить, и как пережили зимовку животные, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Его история началась 36 лет назад. Небольшой зоосад постепенно превратился в масштабный ультрасовременный комплекс. Сегодня здесь проживает 450 видов животных: приматы, кошачьи, копытные, птицы и рыбы. Есть эксклюзивы из международной и белорусской Красных книг.
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Первым жителем минского зоопарка стал аист по кличке Журка, который испачкал свои крылья в мазуте и не смог улететь в теплые страны. С тех пор символом минского зоопарка является аист. На территории свыше 20 гнезд построены аистами. Они каждый год прилетают, обновляют свои жилища и здесь размножаются.
Если считать по хвостам и головам, то на территории более двух тысяч животных. В вольерах максимально воссоздана природная среда обитания. Открытый в 2015 году экзотариум – точная копия южноамериканской флоры и фауны.
Игрунки и капуцины легко раскачиваются на искусственных лианах, а крокодилы охраняют черепах на теплых камнях. Инфраструктуру продолжат улучшать, максимально приближая ее к естественной.
Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
У нас в этом году будет реконструкция продолжаться старой территории. Вместо двух вольеров красных волков и медведя будет один большой красивый вольер. Плюс будет реконструирован вольер для демонстрации наших дикобразов. И смотровая площадка будет сделана на нашем пруду, где раньше были дорожки – будет все благоустроено.
Весь зоопарк разделен на тематические зоны: террариумы, аквариум, домашние птицы, хищники и многое другое. Все готовятся к началу сезона. Подкрепляются и чистят перышки после зимы. Будь то молодая семья лам со своими деликатесами или шимпанзе с тропическими фруктами. Выделяются лишь одни обитатели – у них особый рацион!
Ирина Климчук:
На территории Динопарка мы можем увидеть 30 экспонатов динозавров, которые рычат, двигаются, моргают глазами. Они представлены практически в настоящую величину.
Технологическая новинка в Динопарке – таблички с QR-кодами. Если навести телефон и считать код, то можно услышать любопытные факты об образе жизни динозавра, его внешности и питании. Теплая зима в этом году пошла на пользу аграриям, коммунальным службам и водителям Беларуси. А вот представители фауны в дикой природе могли испытывать дискомфорт. Впрочем, зимовка в столичном зоопарке прошла в стандартном режиме.
Алевтина Тимашкова-Красовская:
Необычно теплая зима нашим животным очень понравилась. Сейчас они готовятся к жаркому лету и начинают сезон линьки. Выглядят они, конечно, не очень презентабельно, но это через месяц все пройдет, и они будут очень красивые. Сейчас у нас начинается также сезон размножения. И ждем, когда копытные будут наши приносить нам сюрпризы. Это винторогие козочки, это наша ячка, это наш олень Давида.
Ежегодно на Земле бесследно исчезают десятки видов животных. Зоопарки по всему миру замедляют этот необратимый процесс и увеличивают популяцию. Но самое главное – биология гораздо интереснее вживую! А потому билетик в зоопарк – лучший вариант летних выходных!