Какими будут скидки в профсоюзных санаториях?

Илона Волынец, ведущая СТВ: Сейчас все опустили руки: отпуска не будет, никто не поедет на море. Но в то же время не пора ли активизироваться профсоюзным санаториям и показать, что можно и в Беларуси отдохнуть?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Я думаю, что увеличится. Сегодня еще нет того осознания. Пройдет эпидемия. Это будет апрель, май… Пусть это будет чем быстрее, тем лучше. Но я не думаю, что будет много желающих выехать в ту же Италию, Испанию.

Мы активно начинаем говорить про наши санатории. У нас их 13 – именно наших профсоюзных. Мы говорим о скидках. Потому что мы сегодня предоставляем всем членам профсоюза и несовершеннолетним детям членов профсоюзов скидку 25% от стоимости.

Мы прописали в коллективных договорах в большинстве предприятий о том, что еще и предприятие – и наниматель, и профсоюзный комитет оказывают какую-то помощь либо в базовых величинах, либо в проценте от стоимости путевки. Отраслевые профсоюзы еще какую-то копейку оказывают.