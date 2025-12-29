Мечты малышей сбываются! Побывали на празднике в РРЦДИ в рамках марафона «Наши дети»

Валерия Яскевич, корреспондент:

Пока мы, стоя у елочки, загадываем свои самые сокровенные желания, в это время в нашем городе происходят настоящие чудеса. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов зажигаются не только гирлянды на елках, но и огоньки надежды в глазах ребят.

Их мечты сбываются, потому что для этих детей марафон «Наши дети» – это когда взрослые, отложив все свои важные дела, объединяются, чтобы исполнить их самые заветные просьбы. А взамен дети дарят гостям свой искренний восторг, улыбки и стихи.

В этом центре каждый день совершаются маленькие подвиги врачей, родителей и самих детей, которые благодаря современному оборудованию и поддержке обретают новые силы.

Еще один шаг к большой победе – это новые тренажеры, которые появляются здесь в том числе благодаря марафону «Наши дети».