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Мечты малышей сбываются! Побывали на празднике в РРЦДИ в рамках марафона «Наши дети»

29 декабря 2025 09:47
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Мечты малышей сбываются! Побывали на празднике в РРЦДИ в рамках марафона «Наши дети»-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Пока мы, стоя у елочки, загадываем свои самые сокровенные желания, в это время в нашем городе происходят настоящие чудеса. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов зажигаются не только гирлянды на елках, но и огоньки надежды в глазах ребят.

Их мечты сбываются, потому что для этих детей марафон «Наши дети» – это когда взрослые, отложив все свои важные дела, объединяются, чтобы исполнить их самые заветные просьбы. А взамен дети дарят гостям свой искренний восторг, улыбки и стихи.

В этом центре каждый день совершаются маленькие подвиги врачей, родителей и самих детей, которые благодаря современному оборудованию и поддержке обретают новые силы.

Еще один шаг к большой победе – это новые тренажеры, которые появляются здесь в том числе благодаря марафону «Наши дети».

Мечты малышей сбываются! Побывали на празднике в РРЦДИ в рамках марафона «Наши дети»-3

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Более 1300 ребят уже проходят каждый год реабилитацию. Конечно, направление реабилитации развивается. Получается все больше и больше новых таких серьезных современных комплексов, которые дают возможность получать очень хороший результат. Ребята начинают идти, встают с коляски, говорят первые слова. И это у нас самая главная награда.

Мечты малышей сбываются! Побывали на празднике в РРЦДИ в рамках марафона «Наши дети»-5

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:
Ребята уже с самого начала своей жизни столкнулись с трудностями, сложностями, героически их преодолевают. И, конечно же, нуждаются в нашей дополнительной помощи и поддержке.

И эта помощь приходит, а с ней друзья, песни и веселье.

Подробности в видео.

# Наши дети # Новый год # Наталия Павлюченко # Сергей Сивец

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