«Мечтаю поставить балет». Поговорили с Агатой Моцко о белорусском кино, знаковых фестивалях и творческих планах

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – режиссер-постановщик Агата Моцко. Почему решила стать режиссером и как на это повлияла Гродненщина? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В одном из интервью ты сказала, что Гродненщина повлияла на твой выбор стать режиссером. Расскажи про это.

Агата Моцко, режиссер-постановщик:

Я, конечно, уже не вспомню этот год, но это был год, когда впервые прошел Фестиваль национальных культур в Гродно, потому что мама, работая в исполкоме, была одной из тех, кто сопровождает делегации, диаспоры. Первой у нас была литовская диаспора, а потом была молдавская. Мы с молдаванами очень сильно подружились. Мама меня всюду тягала за ручку. Я там и танцевала, они мне одевали свадебное платье. Я тоже, несмотря на то, что я блондинка, представляла молдавскую диаспору. Эта тема праздника, веселья, молдаване за счет своей открытой души и тому, как они танцуют знаменитую хору – я просто влюбилась в такое понятие, как праздник и веселье. Александр Осенко:

Потом ты стала режиссером этого фестиваля. Агата Моцко:

В детстве я мечтала быть художником, я мечтала быть ветеринаром, мечтала быть врачом и лесником. При том, что я все это планировала совмещать. В лет 13-14 я почему-то решила заниматься тем, чтобы организовывать в школе разные праздники, участвовать в разных сценках. Это указало мне путь на крыльцо Университета культуры и искусств. Я рада, что с первого раза попала именно в свою специальность, которая стала всей моей жизнью. Где черпает вдохновение Агата Моцко?

Александр Осенко:

Ты режиссер таких знаковых фестивалей, как Фестиваль национальных культур, «Время выбрало нас», на Александрии ты пробовала и сделала классное шоу. Ты делала классное шоу на «Славянском базаре». Где ты черпаешь вдохновение? Ты практически никогда не повторяешься. Как рождаются твои идеи? Агата Моцко:

Идеи – это тема вкусовая. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Но так, чтобы не повторяться, это сложная задача. Я каждый раз об этом думаю, когда вхожу на мероприятие второй или третий год подряд. Стараюсь не повторять мероприятие. То есть хотя бы делать небольшой перерыв, чтобы заново на это мероприятие посмотреть или на актуальность его идеи. Я считаю, что я получила прекрасное образование в своей стране, обучаясь и в школе, и в университете, и имея возможность много читать, много видеть. Это все равно только зависит от опыта и бэкграунда, который у тебя лежит за спиной. Идея приходит, когда ты едешь куда-то в дороге, желательно не за рулем, а именно в поезде, в автобусе, смотришь в окно, когда что-то двигается, голова начинает придумывать, или когда ходишь в лес гулять с собакой. «Снять кино с животными – это мой вызов». Агата Моцко поделилась творческими планами Александр Осенко:

Ты сейчас снимаешь сериал. Никогда не планировала снять полный авторский метр?

Агата Моцко:

Когда я в 2004 году впервые попала на съемочную площадку, это был четырехсерийный художественный фильм «В июне 41-го». Там, где бегают немцы, собаки лают, люди садятся в поезд. Это была моя первая работа. Меня позвали как ассистента, который руководит массовкой и расставляет план под кадр. Это был мой первый опыт, в котором я получила все. Я поняла, что такое кино, что нельзя становиться перед оператором, который смотрит в это время в камеру, потому что я получила хороший нагоняй от оператора-постановщика. Но самое главное, я поняла, как снимается кино. Я поняла, что это мое. Как только я попала в кино, я начала думать о полном метре. Но на сегодняшний день я готовлю два проекта, оба сериалы. Я хочу сказать, что если раньше я к сериалу относилась легкомысленно, а полный метр – да, все мы представляем, что кинорежиссер – это тот, кто получает «Оскар», снимает кино, выходит на красную дорожку. Но сериал снять тоже нужно уметь, тем более, что это растянутая история не на 120 минут, а, например, на 480 минут. Тебе нужно протянуть линию героя, его поведение, его изменения, его арку с первой минуты до 480-й. Это еще более сложная история. Конечно, мечтаю полный метр снять и сниму. Александр Осенко:

Какая тематика? Агата Моцко:

Я хочу поснимать кино про животных и с животными, где они главные герои. Это самое сложное. Знаете, я была поражена. В 90-е вышел фильм «Медведь». Французское кино, снималось в Канаде. Там главный герой – это медвежонок, у которого убили мать браконьеры, он пытается выжить, находит взрослого медведя, к которому он пристает. Это живые медведи. Да, написан сценарий, но животные свой сценарий обыгрывают. Ты и твоя команда должны быть всегда на готове. Я считаю, что кино не создается четко по регламенту или по сценарию. Пошел дождь, мы должны этот дождь воспринимать как условия, в которых существует наша сцена или герои. Снять кино с животными – это мой вызов. Кто является ориентиром из режиссеров кино? Александр Осенко:

Кто для тебя ориентир из режиссеров кино?

Агата Моцко:

Я выросла на советском кино, этим горжусь. Понятно, что это и Рязанов, это и Меньшов, Бондарчук старший. Если говорить про зарубежных, то мне ближе Ингмар Бергман, это шведский кинорежиссер. Можно сказать, что я всегда иду в двух дорожках: кино и концерты, это разнопланово. Александр Осенко:

То есть ты ушла в кино, но концерты не оставила? Мы с тобой должны еще последний сезон «Есть девчонка одна» сделать. Агата Моцко:

Он и делается, слава богу. Как Агата Моцко подбирает людей в свою команду? Александр Осенко:

Как ты подбираешь людей в свою команду? Агата Моцко:

Я подбираю по душе и по сердцу. Мне главное, чтобы люди не любили сплетни, не любили склоки. Для меня важно, чтобы человек не был злым. Мне кажется, что все белорусы – это люди добрые. Понятно, что у меня в команде все профессионалы, все они имеют прямое отношение к сфере шоу-бизнеса. Для меня важен принцип, чтобы эти люди были добрые и честные. Александр Осенко:

Что первое: профессионализм либо доброта и честность?