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Лукашенко поздравил Госпромнадзор с 70-летием со дня образования ведомства

12 июля 2026 07:50
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70-летие со дня образования сегодня, 12 июля, отмечает Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям. Коллектив и ветеранов ведомства поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Госпромнадзор с 70-летием со дня образования ведомства-2

«Успехи страны в развитии ее промышленного потенциала и наш прогресс в научно-технических сферах говорят о том, что вы на должном уровне справляетесь с поставленными перед вами задачами, во многом предупреждая возможные риски и работая на опережение. Убежден, что так будет и впредь», – подчеркнул Президент.

# Александр Лукашенко

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