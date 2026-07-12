Лукашенко поздравил Госпромнадзор с 70-летием со дня образования ведомства

70-летие со дня образования сегодня, 12 июля, отмечает Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям. Коллектив и ветеранов ведомства поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Успехи страны в развитии ее промышленного потенциала и наш прогресс в научно-технических сферах говорят о том, что вы на должном уровне справляетесь с поставленными перед вами задачами, во многом предупреждая возможные риски и работая на опережение. Убежден, что так будет и впредь», – подчеркнул Президент.