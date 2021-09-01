Ректор Брестского университета: женщина или мужчина – если профессионал, будешь работать на руководящей должности

Новости Беларуси. Не только День знаний, но и день рождения отмечает 1 сентября героиня нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина». И это символично предопределило ее профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В системе образования Анна Сендер уже 38 лет. Начинала учителем физики в школе, а сейчас ректор ведущего университета в Брестской области. Почему важно быть на одной волне со студентами, за что ценится белорусское образование и как работать в одном вузе с мужем? История еще одной успешной белоруски.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, профессор:

Я и сейчас, когда со студентами разговариваю, говорю: «Не надо бояться трудностей, они вообще-то всех нас закаляют, просто надо уметь их преодолевать». И я смотрю, что наша молодежь действительно, в общем-то, целеустремленная. Они знают, чего хотят, как достичь успеха в профессии. Общаясь с молодежью, ты всегда на позитиве, всегда в хорошем настроении. Ну и для студентов, мне кажется, тоже очень важно, когда и преподаватель их понимает. Каждую минуту, независимо от того, суббота это или воскресенье, ректор на месте. Я в любой момент могу приехать в общежитие к студентам. 31 декабря – уже все студенты знают – в новогоднюю ночь я еду поздравлять студентов с Новым годом. Это, правда, как правило, иностранные студенты, потому что наши уезжают к себе домой. Тем не менее иностранные студенты ждут этого, что к ним приедет ректор. Покупаем конфеты с мужем и едем их поздравлять.

Говорю студентам: «Любая жизненная ситуация, если вам не у кого попросить помощи или вы хотите просто о чем-то рассказать, я всегда буду рада вас выслушать». И студенты звонят с разными вопросами, бывают и личного характера вопросы. И тот факт, что у нас есть эта связь, говорит о том, что многие моменты, многие проблемы мы можем решить со студентами.

Марина Грицук, студентка Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Анна Николаевна ведет у нас математику уже третий год. И нам безумно нравится, как она преподает за счет того, что Анна Николаевна привносит какие-то шутки, долю своего креатива в этот сложный предмет. Она посетила каждую группу нашего факультета, оставила свой номер и сказала: «Обращайтесь по любому вопросу». И действительно, если что-то необходимо, Анна Николаевна всегда поможет и поддержит.

Анна Сендер:

То, что много женщин-руководителей, во-первых, говорит о том, что гендерная политика в стране действительно на должном уровне, и женщина может занимать руководящую должность, проявлять себя в науке, творчестве, на производстве. И вместе с тем это двойная ответственность, потому что тебя никто от семейных обязанностей не освобождает. Если женщина умеет выстраивать отношения в семье в плане семейного бюджета, совместно с мужем, то она может такие вопросы решать и на уровне организации. Поэтому здесь, мне кажется, не зависит, женщина или мужчина – если ты профессионал, ты будешь работать на руководящей должности.

Татьяна Соколова, проректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Анна Николаевна очень отзывчивый человек, очень внимательный человек. Анна Николаевна знает каждого преподавателя, специалиста, работника в нашем университете, ведь она прошла путь от ассистента, придя в наш университет работать когда-то, до ректора, до доктора педагогических наук, профессора.

Анна Сендер:

У нас в Беларуси действительно качественное образование, об этом знаем не только мы. Столько иностранных студентов, которые учатся у нас, не только в нашем университете, вообще в нашей стране, говорят, что они выбрали Беларусь, потому что это мирная страна, здесь качественное образование, здесь никакого нет ущемления по национальному признаку. И действительно, многие студенты, оканчивая университет, становятся даже уже с первых лет своей работы классными специалистами.

У нас университеты котируются, и вот этот международный рейтинг Webometrics – я хочу сказать, что наш университет за последний год подвинулся на 1,5 тысячи вверх. Среди, например, университетов нашей страны мы занимаем 9-е место в рейтинге Webometrics. Когда говорят «лучше где-то там» – я считаю, лучше там, где ты есть, где ты живешь, учишься. И реализовать себя как профессионала можно на родине. И получить образование, я уверена в этом, можно именно в своей стране. И нужно. Человек счастливый когда? Когда утром с удовольствием идет на работу, а вечером с удовольствием возвращается домой. И я хотела бы сказать, что я человек счастливый. Я бы всем женщинам тоже пожелала вот такого счастья: получать удовольствие от работы и вместе с тем приходить домой и видеть, что дома тебя все ждут, с кем ты можешь обсудить рабочие вопросы, поделиться радостью – не только от работы, но и в семейном кругу какими-то успехами детей, внуков.

Николай Сендер, заведующий кафедрой Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Мы все время в жизни делали все вдвоем: и гуляли вдвоем, и когда учились – вдвоем. И соревновались вначале, помню, даже было такая интересная вещь – кто, так сказать, лучше. Я ленинским стипендиатом был, в общем, когда окончил вуз, я был второй на распределении, а жена – третьей. В аспирантуру я первый поступил, она очень хотела, но она вторая. Защищались – пять дней разницы было – она защитилась, через пять дней я. Там то утверждали, то это. А потом, в 90-е лихие годы, двоим было тяжело идти в докторантуру – я как джентльмен уступил ей дорогу. И вот она пошла.

У нее же, как у любой женщины, я думаю, бывают такие ситуации, хочется поддержки. Потому что они на людях все такие сильные, крепкие, а домой придешь – хочется и поплакаться, чтобы поддержали. Это самая важная вещь. Если дома нормально, то, я думаю, и на работе будет.