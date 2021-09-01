«Такой уровень качества не везде встретишь». В России открыли школу, которую построили белорусские специалисты

Два корпуса: один для уроков, другой для внеклассных занятий. Теннисный корт и собственная котельная. Новую школу на 520 мест, построенную белорусскими специалистами, открыли в Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Материалы и оборудование тоже наши. Здание возвели за 11 месяцев. И это один из проектов в рамках сотрудничества двух стран. А чтобы территория вокруг школы была всегда ухоженной, по поручению Александра Лукашенко был передан в дар ученикам трактор Belarus, оснащенный всем необходимым коммунальным оборудованием.

Светлана Федосеева, директор средней школы П. Стрелица (Россия):

Школа долгожданная, была проблема, потому что здание было старое, неухоженное, рушилось. А здесь такое чудо. Белорусского государство договорилось с Воронежской областью о строительстве школы именно в нашем поселке, именно пилотный проект. Это просто счастье. Мы понимаем, что строители выложились по полной: такой уровень качества не везде встретишь. Восторг у детей. Дети говорят, что это мечта. Мы мечтали о такой школе.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Мы страна с открытой экономикой. Чтобы нам жить и развиваться, мы должны уметь продать 70 % своего ВВП. Это не только трактор, автомобиль, комбайн, телевизор, холодильник, сало, масло, колбаса. Это и услуги. Услуги связи, транспортные, строительные. Мы напрямую заинтересованы, чтобы экспортировать свои услуги. Это откровенный экспорт услуг, когда мы на этом зарабатываем деньги, работаем с определенной прибылью. Создаем своим людям, которые приезжают сюда и выполняют функции генподряда, рабочие места. Естественно, наша организация платит потом налоги Беларуси.