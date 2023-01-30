Аргентина, Бразилия и Перу. В какие ещё страны поставят продукцию «Гомсельмаша»?

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу « По существу » эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Виктор Славашевич, первый заместитель генерального директора – директор по реализации и развитию холдинга «Гомсельмаш»:

Что касается продажи комбайнов, мы не только продаем комбайны, но и приходим с определенным сервисом. Что касается Зимбабве, постоянно там наши представители, есть сервисный центр. Мы проводим обучение тех, кто работает на этих комбайнах, должен их ремонтировать, поэтому мы закрепляемся уже на этом рынке с определенным видом услуг. И только в этой части может быть определенное движение, не разовая какая-то поставка, а действительно приходить всерьез и надолго. Да, пока еще десятками только измеряются наши поставки, но мы знаем, что за год-два-три, они в сотни не превратятся, это должна быть кропотливая работа. И, опять же, Зимбабве является ярким тому примером. И уже в прошлом году нас посетили около пяти делегаций из различных регионов Африки. И уже есть определенный интерес, видя, как мы зашли в Республику Зимбабве, как мы себя там ведем, какая там ситуация, результат, они уже готовы тоже закупать.

Кирилл Казаков:

А вы можете мне привести пример той страны, куда мы зашли, как сейчас, две, три, десять машин, и после произошло нечто такое, прошло время, где мы действительно стали, если не монополистом, то достаточно серьезным производителем. Я вам пример приведу, МТЗ, Азербайджан. Там сейчас открыто сборочное производство в Гяндже. Они тоже выиграли тендер на поставку техники под агрокредиты правительства Азербайджана. То есть это было некое разовое условие, в итоге открыли предприятие. «Гомсельмаш» в какой стране мира, например, может похвастаться чем-то похожим?

Виктор Славашевич:

Я приведу примеры, что мы с 2006 года присутствуем в Латинской Америке. Присутствуем каким образом: у нас там создан свой филиал в Аргентине, это достаточно перспективный тоже регион. Да, пока еще рынок весь не захватили, но там только около 30 % собственного производства техники.

Кирилл Казаков:

Это отлично, этот факт далеко не известен журналистам!