МЧС: с 14 декабря 2024-го зафиксировано 40 случаев нарушения правил применения пиротехники

В новогодние и рождественские дни в местах проведения праздничных мероприятий-преступлений и чрезвычайных происшествий не допущено. Итоги подвели в МВД страны. В праздники правоохранители несли службу в усиленном режиме, уделяя особое внимание личной и дорожной безопасности белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные места массового отдыха были взяты под охрану, сотрудники организовали пропускной режим, проводили досмотры. Патрульные наряды были ориентированы на оказание всесторонней помощи. Обращения, поступившие на линию 102 в новогоднюю ночь, несли среднестатистический характер – заявители жаловались на шум у соседей и просили помощи у правоохранителей в решении конфликтов после праздничного застолья.

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

За последние пять лет правонарушения в общественных местах идет на постоянное снижение. Исходя из этого, в целом каждый год мы тактику внесения своей службы модернизируем, вносим какие-то новшества, выставляем новые виды нарядов. Поэтому, соответственно, это приносит свои плоды.

Свыше 3,5 тысячи спасателей обеспечивали безопасность в праздники. Особое внимание – праздничным площадкам. Там было задействовано почти полтысячи работников МЧС, а также 55 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Внештатных и чрезвычайных ситуаций, требующих привлечения дополнительных сил и средств, зарегистрировано не было. Также отметим, что с 25 декабря по 8 января произошло больше 300 пожаров, в которых погибли 52 человека. Обеспокоенность вызывают и несчастные случаи из-за пиротехники.