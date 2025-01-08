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МЧС: с 14 декабря 2024-го зафиксировано 40 случаев нарушения правил применения пиротехники

08 января 2025 13:53
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В новогодние и рождественские дни в местах проведения праздничных мероприятий-преступлений и чрезвычайных происшествий не допущено. Итоги подвели в МВД страны. В праздники правоохранители несли службу в усиленном режиме, уделяя особое внимание личной и дорожной безопасности белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС: с 14 декабря 2024-го зафиксировано 40 случаев нарушения правил применения пиротехники-2

Основные места массового отдыха были взяты под охрану, сотрудники организовали пропускной режим, проводили досмотры. Патрульные наряды были ориентированы на оказание всесторонней помощи. Обращения, поступившие на линию 102 в новогоднюю ночь, несли среднестатистический характер – заявители жаловались на шум у соседей и просили помощи у правоохранителей в решении конфликтов после праздничного застолья.

МЧС: с 14 декабря 2024-го зафиксировано 40 случаев нарушения правил применения пиротехники-4

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
За последние пять лет правонарушения в общественных местах идет на постоянное снижение. Исходя из этого, в целом каждый год мы тактику внесения своей службы модернизируем, вносим какие-то новшества, выставляем новые виды нарядов. Поэтому, соответственно, это приносит свои плоды.

Свыше 3,5 тысячи спасателей обеспечивали безопасность в праздники. Особое внимание – праздничным площадкам. Там было задействовано почти полтысячи работников МЧС, а также 55 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Внештатных и чрезвычайных ситуаций, требующих привлечения дополнительных сил и средств, зарегистрировано не было. Также отметим, что с 25 декабря по 8 января произошло больше 300 пожаров, в которых погибли 52 человека. Обеспокоенность вызывают и несчастные случаи из-за пиротехники.

МЧС: с 14 декабря 2024-го зафиксировано 40 случаев нарушения правил применения пиротехники-6

Игорь Гулякевич, заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧС МЧС Беларуси:
В период 14 декабря 2024 года до сегодняшнего дня по республике зафиксировано 40 случаев нарушения правил применения пиротехники, на которых травмировано 45 человек. Погибших не было, и серьезных травм тоже нанесено людям не было. Основная причина – это нарушение правил использования пиротехнических средств.

Также в усиленном режиме во время праздников работали и белорусские медики. Они, впрочем, как и всегда, были готовы к оказанию качественной и своевременной медпомощи. В местах массовых гуляний дежурили бригады скорой помощи.

# МЧС Беларуси # МВД Беларуси # Праздники # Пиротехника

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