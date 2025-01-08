Около 2400 авто застряли на въезде в Польшу

Критическая ситуация складывается на границе: после длинных выходных въезда в Польшу ожидает около 2400 единиц транспорта. Несмотря на многокилометровые очереди на единственном открытом погранпереходе, польские контролирующие службы не торопятся оформлять транспорт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, они намеренно замедляют процесс, провоцируя коллапс. Исключений не делают даже для рейсовых автобусов, которых в очереди стоит более полусотни. В час оформляют лишь один-два. Люди вынуждены буквально жить на границе. Чтобы попасть в ЕС, им приходится ждать по несколько суток. Белорусская сторона принимает все возможные меры, чтобы облегчить участь людей.

Алексей Данилюк, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:

Ситуация с очередями на легковом направлении на выезд из Республики Беларусь остается напряженной. Республиканский пункт таможенного оформления «Брест» является единственным функционирующим пунктом пропуска для легкового транспорта на польском направлении. Сопредельная сторона продолжает неритмичный прием транспортных средств на свою территорию. Водители легковых автомобилей имеют возможность зарегистрироваться в электронной очереди и прибыть на границу в установленное время. Рейсовые автобусы, ожидающие выезда в живой очереди, распределяются по стояночным местам в пункте пропуска.

В среднем последние четыре дня поляки пропускают на свою территорию 34 % авто от возможного количества. Представители госпогранкомитета напоминают: отслеживать обстановку перед белорусскими пунктами пропуска в реальном времени можно на официальном сайте или в мобильном приложении «Граница Беларуси».