Въезда в ЕС ожидают более 2300 легковушек и около 50 автобусов

Вереница из транспортных средств перед пунктом пропуска «Тересполь-Брест» – в последние месяцы явление привычное. Однако сейчас здесь настоящий коллапс. Счет идет уже не на сотни, а даже на тысячи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Въезда в ЕС ожидают более 2 300 легковушек и около 50 автобусов. И такая критическая ситуация сохраняется на протяжении нескольких дней. Для ее разрешения польские контрольные службы не предпринимают абсолютно никаких действий. Ощущение, что они погрузились в зимнюю спячку. И многокилометровые очереди их совершенно не заботят. А ведь томительные многочасовые ожидания не только отрицательно сказываются на физическом состоянии пассажиров, среди которых есть и дети. Это еще и потерянные билеты, сорванные встречи и планы сотен людей.

Долго это ожидание, но бывает по-разному. Сейчас, наверное, из-за праздников. Вот, возвращаюсь в Польшу и ожидаю около суток.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Ежегодно в период новогодних праздников увеличивается количество физических лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу Республики Беларусь. К сожалению, в этом году, как и в предыдущем, сопредельная польская сторона оказалась не готова к подобному увеличению пассажиропотока, что и стало причиной возникновения больших очередей. Одномоментно в очереди находилось до 2 700 легковых транспортных средств и 110 автобусов.

В длительном ожидании проезда через КПП проводят и пассажиры рейсовых и туристических автобусов. Повлиять на размер очередей белорусская сторона не в силах. Но наши таможенники делают все возможное, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на прохождение пограничного контроля. Рейсовые автобусы распределяют по местам на стоянках в пункте пропуска. Водители легковушек могут воспользоваться электронной очередью.

Алексей Данилюк, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:

Водители легковых автомобилей имеют возможность зарегистрироваться в электронной очереди и прибыть на границу в установленное время. Рейсовые автобусы, ожидающие выезда в живой очереди, распределяются по стояночным местам в пункте пропуска. Белорусской таможней принимаются все необходимые меры по обеспечению максимально возможного пропуска физических лиц и транспортных средств в следующих на выезд из Республики Беларусь.