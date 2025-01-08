Въезда в ЕС ожидают более 2300 легковушек и около 50 автобусов

Вереница из транспортных средств перед пунктом пропуска «Тересполь-Брест» – в последние месяцы явление привычное. Однако сейчас здесь настоящий коллапс. Счет идет уже не на сотни, а даже на тысячи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вереница из транспортных средств перед пунктом пропуска «Тересполь-Брест» – в последние месяцы явление привычное. Однако сейчас здесь настоящий коллапс. Счет идет уже не на сотни, а даже на тысячи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Въезда в ЕС ожидают более 2 300 легковушек и около 50 автобусов. И такая критическая ситуация сохраняется на протяжении нескольких дней. Для ее разрешения польские контрольные службы не предпринимают абсолютно никаких действий. Ощущение, что они погрузились в зимнюю спячку. И многокилометровые очереди их совершенно не заботят. А ведь томительные многочасовые ожидания не только отрицательно сказываются на физическом состоянии пассажиров, среди которых есть и дети. Это еще и потерянные билеты, сорванные встречи и планы сотен людей.
Долго это ожидание, но бывает по-разному. Сейчас, наверное, из-за праздников. Вот, возвращаюсь в Польшу и ожидаю около суток.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Ежегодно в период новогодних праздников увеличивается количество физических лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу Республики Беларусь. К сожалению, в этом году, как и в предыдущем, сопредельная польская сторона оказалась не готова к подобному увеличению пассажиропотока, что и стало причиной возникновения больших очередей. Одномоментно в очереди находилось до 2 700 легковых транспортных средств и 110 автобусов.
В длительном ожидании проезда через КПП проводят и пассажиры рейсовых и туристических автобусов. Повлиять на размер очередей белорусская сторона не в силах. Но наши таможенники делают все возможное, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на прохождение пограничного контроля. Рейсовые автобусы распределяют по местам на стоянках в пункте пропуска. Водители легковушек могут воспользоваться электронной очередью.
Алексей Данилюк, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:
Водители легковых автомобилей имеют возможность зарегистрироваться в электронной очереди и прибыть на границу в установленное время. Рейсовые автобусы, ожидающие выезда в живой очереди, распределяются по стояночным местам в пункте пропуска. Белорусской таможней принимаются все необходимые меры по обеспечению максимально возможного пропуска физических лиц и транспортных средств в следующих на выезд из Республики Беларусь.
Пару дней ты почитал, просчитал и поехал. То есть 3,5 суток назад ты зарегистрировалась и занимаешься своими делами. И потом по вызову приезжай и едь.
Однако без доброй воли соседнего государства ситуация вряд ли изменится. Для ритмичной работы должно быть двустороннее движение. Беларусь охотно открывает шлагбаум для своих гостей. Только за новогодние выходные нашу страну посетили около 2,5 тысяч иностранцев без виз. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши.