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«Основы православной веры». Катехизаторов будут обучать в Борисове на базе прихода храма Рождества Христова

10 октября 2023 14:21
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Новости Беларуси. Еще одно отделение открывает Минское духовное училище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Борисове на базе прихода храма Рождества Христова будут обучать катехизаторов. Это специалисты, которые могут проводить беседы перед крещением, венчанием, а также преподавать в воскресной школе.

«Основы православной веры». Катехизаторов будут обучать в Борисове на базе прихода храма Рождества Христова-1

Поступить на курс можно без экзаменов. При этом количество мест не ограничено, поэтому все желающие смогут получить базовое духовное образование. Уже 15 октября для них проведут собеседование и оргсобрание. Все, кто пройдет беседу и предоставит необходимые документы, станут слушателями. Обучение будет проходить три раза в неделю в вечернее время.

«Основы православной веры». Катехизаторов будут обучать в Борисове на базе прихода храма Рождества Христова-3

Иерей Артемий Щербицкий, клирик храма Рождества Христова Борисова:
Предметы будут библейско-богословского характера. Это прежде всего Священное Писание Нового, Ветхого Завета. Будем изучать Катехизис – это основы православной веры, также будем изучать церковную историю. Будут и такие предметы, как христианская этика, риторика, техника речи.

Отделение катехизаторов – это возможность получить богословскую подготовку. За два года слушатели изучат 17 дисциплин. К слову, основана школа катехизаторов Минской епархии была при митрополите Филарете. С 1996-го обучение прошли более тысячи человек.

# Православные в Беларуси # Новости Минска и Минской области

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