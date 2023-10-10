Прямой эфир

Лидские пограничники задержали нарушителя с квадрокоптером

10 октября 2023 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередную попытку нарушения госграницы беспилотником пресекли лидские пограничники. Минувшим вечером отряд обнаружил в пограничной зоне автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидские пограничники задержали нарушителя с квадрокоптером-1

Водитель попытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет. В ходе обыска военнослужащие обнаружили в авто самодельный коптер, аккумуляторы, пульт и ноутбук. В отношении мужчины начат административный процесс за попытку использования БПЛА в погранзоне и неповиновение требованиям пограничников.

# Госпогранкомитет # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Международная медицинская выставка открылась в Минске
10 октября 2023 14:05

Международная медицинская выставка открылась в Минске

«Партийная школа». В Бресте стартовал новый проект «Белой Руси»
10 октября 2023 13:43

«Партийная школа». В Бресте стартовал новый проект «Белой Руси»

Направлений для развития предостаточно – Президент встретился с губернатором Новосибирской области
10 октября 2023 13:35

Направлений для развития предостаточно – Президент встретился с губернатором Новосибирской области