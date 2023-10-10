Лидские пограничники задержали нарушителя с квадрокоптером

Новости Беларуси. Очередную попытку нарушения госграницы беспилотником пресекли лидские пограничники. Минувшим вечером отряд обнаружил в пограничной зоне автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередную попытку нарушения госграницы беспилотником пресекли лидские пограничники. Минувшим вечером отряд обнаружил в пограничной зоне автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель попытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет. В ходе обыска военнослужащие обнаружили в авто самодельный коптер, аккумуляторы, пульт и ноутбук. В отношении мужчины начат административный процесс за попытку использования БПЛА в погранзоне и неповиновение требованиям пограничников.