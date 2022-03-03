ФПБ Беларуси: «Для нас важно, какая ценовая ситуация сегодня складывается»

Новости Беларуси. Спекуляциями в деструктивных Telegram-каналах белорусов запугивают еще и продовольственными фейками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Псевдорост цен стал поводом для шопинга сотрудников госконтроля и Федерации профсоюзов. Они отправились в рейд по магазинам. И предсказуемый итог – честные цены, которые по-прежнему остаются под контролем. Подробности у Константина Герцева.

Федерация профсоюзов держит руку на пульсе ценообразования еще с 2017 года, за это время проверили тысячи торговых объектов. Февральский экспресс-тест показал, что социально значимые товары отечественного производства в цене не изменились, рост зафиксировали на продукцию ряда зарубежных брендов.

Олеся Артюшина, заведующая отделом Минского городского объединения Федерации профсоюзов Беларуси:

Буквально в эти выходные мы мониторили почти 50 магазинов. Федерация профсоюзов Беларуси мониторит 89 позиций товаров, которые были в постановлении 100. И вне зависимости от того, что больше половины было оттуда удалено, мы все равно этот мониторинг продолжаем. Потому что для нас важно, какая ценовая ситуация сегодня складывается. По результатам мониторинга, если мы видим, что цена растет, значит, в составе рабочей группы находимся. Плюс мы взаимодействуем активно с Комитетом госконтроля, передаем все данные нашего профсоюзного мониторинга именно туда.

Анна Толстая, заместитель директора сети магазинов бытовой техники и электроники:

Обычные продажи, обычные посетители, все в стандарте, как обычно. Запасы товара у нас в порядке, то есть мы подготовились к сезону, к праздникам, поэтому все в наличии. Действуют все программы акционные, которые были запланированы. Все идет в обычном режиме.