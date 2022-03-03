КГК Беларуси: «Был всплеск покупательской активности, то теперь такого всплеска не наблюдается»

Новости Беларуси. Спекуляциями в деструктивных Telegram-каналах белорусов запугивают еще и продовольственными фейками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Псевдорост цен стал поводом для шопинга сотрудников госконтроля и Федерации профсоюзов. Они отправились в рейд по магазинам. И предсказуемый итог – честные цены, которые по-прежнему остаются под контролем.

В магазин как на работу. Только вместо униформы – ручка, блокнот и камера смартфона. Для сотрудников госконтроля и Федерации профсоюзов это уже давно знакомый антураж. В их деле фиксация факта нарушения – залог успешного решения.

Всплеск дезинформации о бесконтрольном росте цен и пустых прилавках участил и мониторинг торговых объектов. В прицеле ревизоров все, начиная от товаров первой необходимости и заканчивая бытовой техникой и электроникой. Взор может остановиться на любом магазине, здесь фактор внезапности – лучший помощник.

Елена Масурновская, начальник управления Комитета государственного контроля Беларуси:

1 марта мы проверили 75 торговых объектов и только в трех магазинах Молодечно установили отсутствие соли. Но оперативно были приняты меры реагирования, и сегодня дефицита соли нет. Если предыдущую неделю у нас наблюдался немножко всплеск покупательской активности, то теперь такого всплеска не наблюдается.