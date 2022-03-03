КГК Беларуси: «Был всплеск покупательской активности, то теперь такого всплеска не наблюдается»
Новости Беларуси. Спекуляциями в деструктивных Telegram-каналах белорусов запугивают еще и продовольственными фейками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Псевдорост цен стал поводом для шопинга сотрудников госконтроля и Федерации профсоюзов. Они отправились в рейд по магазинам. И предсказуемый итог – честные цены, которые по-прежнему остаются под контролем.
Подробности у Константина Герцева.
В магазин как на работу. Только вместо униформы – ручка, блокнот и камера смартфона. Для сотрудников госконтроля и Федерации профсоюзов это уже давно знакомый антураж. В их деле фиксация факта нарушения – залог успешного решения.
Всплеск дезинформации о бесконтрольном росте цен и пустых прилавках участил и мониторинг торговых объектов. В прицеле ревизоров все, начиная от товаров первой необходимости и заканчивая бытовой техникой и электроникой. Взор может остановиться на любом магазине, здесь фактор внезапности – лучший помощник.
Елена Масурновская, начальник управления Комитета государственного контроля Беларуси:
1 марта мы проверили 75 торговых объектов и только в трех магазинах Молодечно установили отсутствие соли. Но оперативно были приняты меры реагирования, и сегодня дефицита соли нет. Если предыдущую неделю у нас наблюдался немножко всплеск покупательской активности, то теперь такого всплеска не наблюдается.
В регионах ситуация аналогичная. Про ажиотаж и подорожание здесь слышали только от деструктивных инициатив. Но по факту на прилавках самых обычных магазинов товаров предостаточно: от белорусского – проверенного до заграничного – экзотического.
Ольга Соловьева, заведующая сектором Комитета государственного контроля Гомельской области:
Мы наблюдали незначительный спрос на отдельные группы товаров, бакалейные, мясные консервы, сейчас этот спрос стабилизировался. Торговая наша сеть готова и к повышению спроса, товаров достаточно. Цены на социально значимые товары остаются на прежнем уровне. Есть незначительный рост на товары критического импорта, но не на все. К примеру, если подорожали бананы, то на цитрусовые сегодня цена осталась на прежнем уровне.