В Борисовском районе после масштабного ремонта открыли участковую больницу

В Минской области продолжается модернизация объектов здравоохранения. Преобразилась и Зембинская участковая больница в Борисовском районе. В амбулаториях и лечебных корпусах учреждения провели масштабный ремонт. Закупили современное оборудование. Обновленное медучреждение уже принимает первых пациентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зембинская участковая больница обслуживает жителей 25 населенных пунктов, от мала до велика. Это более 2 тысяч человек. В районе это самое большое учреждение по охвату населения. Здесь местные жители могут пройти полный курс лечения: сдать необходимые анализы, получить консультацию и даже поправить свое здоровье в стационаре. Отремонтировали также корпус для социальных пациентов.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

После 20-летнего перерыва отделение социального ухода снова возобновило свою работу. Оно рассчитано 30 пациентов. Здесь все условия для комфорта: в палатах новая мебель, есть просторные зоны отдыха, обновили также столовую.