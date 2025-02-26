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Матвиенко: Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства имеет ключевое значение

26 февраля 2025 13:49
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Совместная оборона и защита от недружественных стран. Парламенты Беларуси и России ратифицировали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матвиенко: Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства имеет ключевое значение-2

В ратифицированном договоре речь идет об использовании ядерного оружия в качестве одной из мер реагирования на агрессию со стороны третьих стран. Подчеркивается, что мера крайняя и вынужденная. Оно может быть использовано в ответ на применение другого ядерного оружия, оружия массового поражения или угрозой с применением обычного оружия, если создается критическая угроза суверенитету или территориальной целостности. 

Важным в тексте Договора является также то, что он гарантирует сохранение ядерного щита для нашей страны. Так как агрессию против нее Россия рассматривает как агрессию против самой себя.

Матвиенко: Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства имеет ключевое значение-4

Евгений Иванов, статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России:
Мы впервые гарантируем иностранному государству такой уровень безопасности, вплоть до задействования ядерного оружия в случае проявления агрессии в отношении братского белорусского народа. 

Договор подвел черту под результатами кропотливой совместной работы по повышению защищенности наших двух стран, которая велась многие годы, включая размещение на территории Беларуси российского нестратегического ядерного оружия.

Матвиенко: Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства имеет ключевое значение-6

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России:
С учетом современной геополитической ситуации, конечно же, этот Договор имеет ключевое значение. Очень важный, очень необходимый. Проведена большая работа по его подготовке, по согласованию.

Напомним, что Договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства подписан 6 декабря 2024 года в Минске президентами двух стран. Документ вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами после утверждения в парламентах. Соглашение заключается на 10 лет с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки.

# Союзное государство # Беларусь-Россия # Валентина Матвиенко # Евгений Иванов

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