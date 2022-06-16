Как имя влияет на судьбу? Узнали мнение священника, психолога, астролога и эзотерика

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Стать непотопляемым, держаться на плаву и наконец обрести свое пристанище – вот что должно давать человеку его имя. Но так ли оно значимо или его роль в наших судьбах слишком преувеличена? Разобраться в этих вопросах мы пригласили психолога, священника, эзотерика и астролога.

Дионисий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска

Можно ответить вопросом на вопрос: не какую роль играет имя в жизни человека, а то, как человек прославит свое имя в своей жизни.

Нелли Куприянович, психолог, коуч:

В зависимости от того, нравится человеку его имя или нет, его самооценка во многом определяется. Если человеку не нравится его имя, человек будет зажатый. Если человеку нравится его имя, он гордится им. Соответственно, от человека исходит уверенность, успешность.

Анастасия Паскевич, астролог:

У всего живого и неживого есть своя карта рождения. Есть несколько методик. Первая – с помощью именных астероидов. Если они каким-то образом выделены, как астрологи говорят, мы смотрим, что этому человеку подходит такое имя. Есть другой вариант, когда мы используем инструментарий нумерологии. По соответствию смотрим, какая планета наиболее гармонична. Но как быть, если к выбранному при рождении имени душа отнюдь не лежит? Закон, в отличие от религии, позволяет его сменить.

Дионисий Ковалев:

В православной традиции не существует практики перемены имени. Не имеет смысла практика присваивания второго имени при крещении. Если мы хотим как-то от чего-то уберечься, то не имя нас оберегает, а наши поступки. Нелли Куприянович:

Людям, у кого есть дискомфорт с восприятием своего имени, я рекомендую «поиграть» с именем в разные интерпретации. Давайте, например, возьмем имя Александр. Какие варианты есть? Алекс, Лекса, Шурик, Саша. Можно выбрать любой комфортный для себя вариант.

Татьяна Дунаева, эзотерик, рунолог:

Я даже рекомендую некоторым брать творческие псевдонимы. Мария и Маша – это два разных звучания. Бывает так, что человек берет себе имя Маша, та же Маша Распутина (хотя, по-моему, она Алла, фамилию не вспомню). Тем самым она смягчает эту историю, прописывает себе совершенно другую судьбу. Однако и новый никнейм не всегда тот самый спасательный круг. Татьяна Дунаева:

Бывает часто, что человек растет, берет себе творческий псевдоним. Создает себе фамилию, имя выдуманные, вымышленные. Он растет в социуме, но личная жизнь, здоровье хромают, может быть отсутствие детей, потому что род дает детей. Если ты в чужой род пришел со своим самоваром, он может тебя еще и наказать.

Чтобы имя было созвучно внутреннему «Я», есть несколько рекомендаций. Дионисий Ковалев:

В православной церкви существует древняя традиция – выбирать имя в честь кого-либо из святых угодников Божьих, чтобы он имел перед своими глазами образ для подражания христианской жизни. Татьяна Дунаева:

Как понять, подходит ли имя? Конечно, нужно выбирать. Лучше разобрать его на составляющие. К примеру, Наталья и Наталия – это два разных имени. Анжела и Анжелика – это два разных имени. И это меняет кардинально судьбу. Когда называют в честь кого-то, бывает, что человек повторяет судьбу, и не самую удачную.