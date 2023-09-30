Мастхэв в гардеробе модниц! Почему кружево покорило мир и как правильно за ним ухаживать?

Мода на ткани, фасоны и образы все время меняется, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Что-то возвращается, что-то уходит навсегда, но есть то, то вечно и неизменно, то, что идет абсолютно всем. И это кружево!
Мода на ткани, фасоны и образы все время меняется, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Что-то возвращается, что-то уходит навсегда, но есть то, то вечно и неизменно, то, что идет абсолютно всем. И это кружево!
Александра Каштанова, ведущая:
Как уверяют известные дизайнеры, кружево – это мастхэв, необходимый элемент, который приукрасит любой образ. Вот только нужно уметь использовать его, потому что переборщить можно и здесь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
И у нас сегодня удивительная гостья, мы сейчас убедимся в этом воочию. Я бы даже сказала не просто гостья, а настоящая фея крестная, которая может что-то восхитительное сотворить, если тебе нужно на бал.
Александр Стасевич, ведущий:
Пора уже представить нашу гостью – это наша замечательная Ольга Старостина, которая принесла все эти замечательные шедевры. Ольга, расскажите нам, откуда такое увлечение необычное?
Ольга Старостина, мастер ирландского кружева:
Увлечение вообще обычное. Просто вязание крючком, которому в детстве бабушки меня научили, просто со временем это переросло в один из видов уникального кружева в технике ирландское кружево. Видов кружева в нашем мире большое множество. И во многих странах даже не одно. Вот я вам хочу показать, что в Ирландии есть не только ирландское кружево в таком виде. Это антикварная сумочка, которая 1840 года, и в свое время она была у Dior. Мне была она подарена для того, чтобы мир увидел красоту в дальнейшем. А вот это тоже один из видов ирландского кружева. Но уже видите, это совершенно иное кружево.
Александр Стасевич:
Это и там, и там ирландцы?
Ольга Бурлакова:
Саша, я тебе завидую и смотрю, с каким трепетом ты держишь. У тебя даже руки дрожат. Я отсюда вижу, насколько прекрасна эта вещь.
Ольга Старостина:
Это музейный на самом деле экспонат и антикварный экспонат. Я очень рада, что в моей коллекции антикварного кружева это есть.
Александра Каштанова:
Представить, как такая красота возникает из обычной нити. То есть сначала просто моток ниток, фантазия и мастерство рукодельницы. И после этого можно лицезреть такую красоту.
Ольга Старостина:
Да, эту красоту создали мои ученицы из Международной школы любителей ирландского кружева. В 2019 году в рамках обучения своих любителей ирландского кружева я показала, как создаются елочные игрушки, елочные шары. Пришла идея, что одну из этих игрушек надо подарить в сердце ирландского кружева, в музей, который находится в городе Клонс. Мы совершили путешествие и одну из игрушек (вот здесь в журнале это можно видеть) из Минска через Париж, через Лувр, Лондон, Дублин мы завезли и подарили туда. Благодаря руководству Несвижского музея-дворца нам позволено было там экспонировать первую работу. И был, скажем, серьезный ажиотаж. Всем понравилось, и мы продолжили эту тему. Вот уже появилось лето, теперь уже у нас осень. И в следующем году будет завершать коллекцию зима.
Александра Каштанова:
А сколько времени уходит на создание?
Ольга Старостина:
Над этим платьем мы трудились два года, потому что здесь очень тонкие нити – на сеточку и на мотивы. И на сеточку здесь золотная нитка с двухпроцентным содержанием золота. Поэтому очень кропотливая работа была. Над этим платьем мы работали полтора года, а вот это платье мы уже сделали за год. Мой дизайн, я даю задание своим мастерицам, которые ученицы, члены Международной школы любителей ирландского кружева. Они живут в разных странах мира. Это и Канада, и Россия, и Беларусь, и Украина, и Польша. То есть наш проект носит название «Свяжем мир красотой», не потому, что мы вязать умеем, а потому что мы связываем не только крючком, но еще и добрыми делами. И, скажем, удивлением, потому что первая реакция у всех такая же, как и у вас, которые впервые видят подобные работы: «А что, это можно сделать руками?»
Ольга Бурлакова:
Каждый по листику связывает и присылает каким-то образом к вам?
Ольга Старостина:
Совершенно верно. Каждый по листику или по веточке, по цветочку связывает, присылает это мне. И я уже на раздвижном портновском манекене соединяю все в единое целое.
Александра Каштанова:
Вы как раз таки держите крючок, тот самый инструмент, с помощью которого можно создавать эту красоту. Можно посмотреть, как он выглядит?
Ольга Старостина:
Это самый тонкий.
Александра Каштанова:
Я думала, что это такой крючок, которым наши бабушки учили нас вязать салфеточки или что-то еще. Но это же, как игла, крючок, который напоминает…
Александр Стасевич:
Я даже в очках вижу тонкость. Три девицы под окном пряли этим вот крючком.
Александра Каштанова:
Теперь я представляю, почему так много времени уходит.
Ольга Бурлакова:
Я когда-то очень любила в детстве вязать крючком. Меня тоже научила бабушка. Но в какой-то момент мы все это начали перерастать. Надо отдать вам должное, что вы вот это в себе сохранили на всю жизнь, вот эту любовь. Почему ирландское кружево? И есть ли вообще какое-то отличие в технике, белорусское кружево, ирландское, еще какое-то?
Ольга Старостина:
Ирландское кружево в данном виде – это всего лишь технология, которая состоит из отдельно связанных мотивов и соединенных между собой вручную крючком более тонким и сеточкой из более тонкой нити. Мне почему эта идея понравилась? Потому что, во-первых, это вязание ни одна машина в мире не повторит, что мне очень нравится. И, во-вторых, если на этом зарабатывать, то можно назначать любую цену, которая тебе нравится. Потому что второй копии никто в мире не сделает. Даже я, если что-то захотите, чтобы я полную копию сделала, это невозможно в принципе по одной простой причине. Это как художник рисует. То есть угол наклона одного и того же элемента в другом изделии на два градуса потом дает совершенно иною картину. Это будет, может быть, вариация на тему, но это не будет полной копией. Если вернуться к белорусскому кружеву, то это такое же вязание крючком, как наши бабушки вязали. Старое белорусское кружево, я его видела в музее, у меня дома есть, оно именно такое же тоненькое.
Ольга Бурлакова:
А еще какое-то кружево мировое вы можете оценить, что оно как-то отличается. Вот раньше даже мужчины носили кружева, если вспомнить.
Александр Стасевич:
Абсолютно замечательные эпохи когда и рукава, и все.
Ольга Бурлакова:
У вас нет, кстати, приложить к Саше, накинуть?
Ольга Старостина:
У меня есть маска и черная, и синяя.
Александра Каштанова:
Черную я приметила для себя. А вот в синей Александр будет очень гармоничен. Ну что ж, Александр, я думаю сегодня тот самый момент, когда не только мы будем украшать «Новое утро».
Ольга Бурлакова:
Саша, ты не отразим!
Ольга Старостина:
Правильно, потому что красоту ничем не испортишь!
Александр Стасевич:
Сразу как-то хочется заиметь борзых и отправиться на охоту, знаете.
Ольга Старостина:
В мире очень много видов кружева. Даже есть под названием «Дюшес». Более подробно вы можете, конечно, все изучить в интернете. Я вам привезла сегодня вот это кружево, одно из видов ирландского. Вот это кружево выполняется не крючком, а бобинное. Это бюллетень OIDFA – международной организации кружевниц европейской. И когда-то в 2018 году я попала к ним на генеральную ассамблею как член организации. Я была очень поражена тем, что там есть даже мужчины, которые создают кружева разных видов. Очень тонкие кружева у европейцев. И тогда я познакомилась с вологодским кружевом российским. Была очень удивлена коллекции их работ, потому что именно они кружевом-коклюшками тогда внесли цвет. Исконное антикварное ирландское кружево, оно только в светлых молочных тонах, а я в своих коллекциях уже даю цвет.
Ольга Бурлакова:
Мне кажется, в полку кружевников уже сегодня прибыло.
Александра Каштанова:
Кружите меня, кружите!
Александр Стасевич:
Мне очень нравится, что именно кружевницы плетут кружева, окружают нас.
Ольга Бурлакова:
А что у нас на столе лежит?
Александр Стасевич:
Да, даже можем бокал украсить.
Александра Каштанова:
Это торшер такой.
Ольга Старостина:
Это подсвечник, коллекцию таких подсвечников мы в прошлом году также экспонировали в Несвижском музее. Они были из России, Канады, Беларуси.
Александра Каштанова:
Но расскажите, как ухаживать за кружевом? Если, я так полагаю, часто носить такую маску, то после макияжа…
Ольга Старостина:
Ну ничего, она стирается точно так же.
Александра Каштанова:
То есть можно стирать, сдавать в химчистку? За любым кружевом не нужно никакого особого ухода?
Ольга Старостина:
Особого ухода не нужно. Я храню свои кружевные вещи в крафт-пакетах, чтобы был воздух. Ручную стирку всегда рекомендую. Еще я хочу показать антикварную перчатку. Мы будем в Несвижском замке экспонировать уже современное ирландское кружево и современные кружевные перчатки, кроме платьев.
Александр Стасевич:
Очень легко, я прямо думаю, есть она или нет.
Ольга Старостина:
Коллекция будет кружевных масок.
Александра Каштанова:
Это для карнавала.
Ольга Бурлакова:
Больше не могу терпеть, я сейчас побегу к вам все это смотреть. Я хочу перед этим поблагодарить Ольгу, нашу кружевницу, волшебницу, которая творит вот эти чудеса собственными руками. Ну и еще при помощи других таких же волшебниц. Спасибо вам за ваше мастерство, за красоту и за такое приятное общение!