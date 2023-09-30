Мастхэв в гардеробе модниц! Почему кружево покорило мир и как правильно за ним ухаживать?

Мода на ткани, фасоны и образы все время меняется, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Что-то возвращается, что-то уходит навсегда, но есть то, то вечно и неизменно, то, что идет абсолютно всем. И это кружево! Сумочки, украшения и игрушки – что еще украшают кружевом?

Александра Каштанова, ведущая:

Как уверяют известные дизайнеры, кружево – это мастхэв, необходимый элемент, который приукрасит любой образ. Вот только нужно уметь использовать его, потому что переборщить можно и здесь. Ольга Бурлакова, ведущая:

И у нас сегодня удивительная гостья, мы сейчас убедимся в этом воочию. Я бы даже сказала не просто гостья, а настоящая фея крестная, которая может что-то восхитительное сотворить, если тебе нужно на бал. Александр Стасевич, ведущий:

Пора уже представить нашу гостью – это наша замечательная Ольга Старостина, которая принесла все эти замечательные шедевры. Ольга, расскажите нам, откуда такое увлечение необычное?

Ольга Старостина, мастер ирландского кружева:

Увлечение вообще обычное. Просто вязание крючком, которому в детстве бабушки меня научили, просто со временем это переросло в один из видов уникального кружева в технике ирландское кружево. Видов кружева в нашем мире большое множество. И во многих странах даже не одно. Вот я вам хочу показать, что в Ирландии есть не только ирландское кружево в таком виде. Это антикварная сумочка, которая 1840 года, и в свое время она была у Dior. Мне была она подарена для того, чтобы мир увидел красоту в дальнейшем. А вот это тоже один из видов ирландского кружева. Но уже видите, это совершенно иное кружево. Александр Стасевич:

Это и там, и там ирландцы? Ольга Бурлакова:

Саша, я тебе завидую и смотрю, с каким трепетом ты держишь. У тебя даже руки дрожат. Я отсюда вижу, насколько прекрасна эта вещь. Ольга Старостина:

Это музейный на самом деле экспонат и антикварный экспонат. Я очень рада, что в моей коллекции антикварного кружева это есть. Александра Каштанова:

Представить, как такая красота возникает из обычной нити. То есть сначала просто моток ниток, фантазия и мастерство рукодельницы. И после этого можно лицезреть такую красоту.

Ольга Старостина:

Да, эту красоту создали мои ученицы из Международной школы любителей ирландского кружева. В 2019 году в рамках обучения своих любителей ирландского кружева я показала, как создаются елочные игрушки, елочные шары. Пришла идея, что одну из этих игрушек надо подарить в сердце ирландского кружева, в музей, который находится в городе Клонс. Мы совершили путешествие и одну из игрушек (вот здесь в журнале это можно видеть) из Минска через Париж, через Лувр, Лондон, Дублин мы завезли и подарили туда. Благодаря руководству Несвижского музея-дворца нам позволено было там экспонировать первую работу. И был, скажем, серьезный ажиотаж. Всем понравилось, и мы продолжили эту тему. Вот уже появилось лето, теперь уже у нас осень. И в следующем году будет завершать коллекцию зима. «Свяжем мир красотой» – какие страны покорило ремесло? Александра Каштанова:

А сколько времени уходит на создание?

Ольга Старостина:

Над этим платьем мы трудились два года, потому что здесь очень тонкие нити – на сеточку и на мотивы. И на сеточку здесь золотная нитка с двухпроцентным содержанием золота. Поэтому очень кропотливая работа была. Над этим платьем мы работали полтора года, а вот это платье мы уже сделали за год. Мой дизайн, я даю задание своим мастерицам, которые ученицы, члены Международной школы любителей ирландского кружева. Они живут в разных странах мира. Это и Канада, и Россия, и Беларусь, и Украина, и Польша. То есть наш проект носит название «Свяжем мир красотой», не потому, что мы вязать умеем, а потому что мы связываем не только крючком, но еще и добрыми делами. И, скажем, удивлением, потому что первая реакция у всех такая же, как и у вас, которые впервые видят подобные работы: «А что, это можно сделать руками?» Ольга Бурлакова:

Каждый по листику связывает и присылает каким-то образом к вам? Ольга Старостина:

Совершенно верно. Каждый по листику или по веточке, по цветочку связывает, присылает это мне. И я уже на раздвижном портновском манекене соединяю все в единое целое. Александра Каштанова:

Вы как раз таки держите крючок, тот самый инструмент, с помощью которого можно создавать эту красоту. Можно посмотреть, как он выглядит? Ольга Старостина:

Это самый тонкий. Александра Каштанова:

Я думала, что это такой крючок, которым наши бабушки учили нас вязать салфеточки или что-то еще. Но это же, как игла, крючок, который напоминает… Александр Стасевич:

Я даже в очках вижу тонкость. Три девицы под окном пряли этим вот крючком. Александра Каштанова:

Теперь я представляю, почему так много времени уходит. «Это вязание ни одна машина в мире не повторит»

Ольга Бурлакова:

Я когда-то очень любила в детстве вязать крючком. Меня тоже научила бабушка. Но в какой-то момент мы все это начали перерастать. Надо отдать вам должное, что вы вот это в себе сохранили на всю жизнь, вот эту любовь. Почему ирландское кружево? И есть ли вообще какое-то отличие в технике, белорусское кружево, ирландское, еще какое-то? Ольга Старостина:

Ирландское кружево в данном виде – это всего лишь технология, которая состоит из отдельно связанных мотивов и соединенных между собой вручную крючком более тонким и сеточкой из более тонкой нити. Мне почему эта идея понравилась? Потому что, во-первых, это вязание ни одна машина в мире не повторит, что мне очень нравится. И, во-вторых, если на этом зарабатывать, то можно назначать любую цену, которая тебе нравится. Потому что второй копии никто в мире не сделает. Даже я, если что-то захотите, чтобы я полную копию сделала, это невозможно в принципе по одной простой причине. Это как художник рисует. То есть угол наклона одного и того же элемента в другом изделии на два градуса потом дает совершенно иною картину. Это будет, может быть, вариация на тему, но это не будет полной копией. Если вернуться к белорусскому кружеву, то это такое же вязание крючком, как наши бабушки вязали. Старое белорусское кружево, я его видела в музее, у меня дома есть, оно именно такое же тоненькое. Ольга Бурлакова:

А еще какое-то кружево мировое вы можете оценить, что оно как-то отличается. Вот раньше даже мужчины носили кружева, если вспомнить. Александр Стасевич:

Абсолютно замечательные эпохи когда и рукава, и все. Ольга Бурлакова:

У вас нет, кстати, приложить к Саше, накинуть?

Ольга Старостина:

У меня есть маска и черная, и синяя. Александра Каштанова:

Черную я приметила для себя. А вот в синей Александр будет очень гармоничен. Ну что ж, Александр, я думаю сегодня тот самый момент, когда не только мы будем украшать «Новое утро». Ольга Бурлакова:

Саша, ты не отразим! Ольга Старостина:

Правильно, потому что красоту ничем не испортишь! Александр Стасевич:

Сразу как-то хочется заиметь борзых и отправиться на охоту, знаете. Чем удивительно вологодское кружево?

Ольга Старостина:

В мире очень много видов кружева. Даже есть под названием «Дюшес». Более подробно вы можете, конечно, все изучить в интернете. Я вам привезла сегодня вот это кружево, одно из видов ирландского. Вот это кружево выполняется не крючком, а бобинное. Это бюллетень OIDFA – международной организации кружевниц европейской. И когда-то в 2018 году я попала к ним на генеральную ассамблею как член организации. Я была очень поражена тем, что там есть даже мужчины, которые создают кружева разных видов. Очень тонкие кружева у европейцев. И тогда я познакомилась с вологодским кружевом российским. Была очень удивлена коллекции их работ, потому что именно они кружевом-коклюшками тогда внесли цвет. Исконное антикварное ирландское кружево, оно только в светлых молочных тонах, а я в своих коллекциях уже даю цвет. Ольга Бурлакова:

Мне кажется, в полку кружевников уже сегодня прибыло. Александра Каштанова:

Кружите меня, кружите! Александр Стасевич:

Мне очень нравится, что именно кружевницы плетут кружева, окружают нас. Ольга Бурлакова:

А что у нас на столе лежит? Александр Стасевич:

Да, даже можем бокал украсить. Александра Каштанова:

Это торшер такой. Ольга Старостина:

Это подсвечник, коллекцию таких подсвечников мы в прошлом году также экспонировали в Несвижском музее. Они были из России, Канады, Беларуси. Как ухаживать за изделиями из кружева?

Александра Каштанова:

Но расскажите, как ухаживать за кружевом? Если, я так полагаю, часто носить такую маску, то после макияжа… Ольга Старостина:

Ну ничего, она стирается точно так же. Александра Каштанова:

То есть можно стирать, сдавать в химчистку? За любым кружевом не нужно никакого особого ухода? Ольга Старостина:

Особого ухода не нужно. Я храню свои кружевные вещи в крафт-пакетах, чтобы был воздух. Ручную стирку всегда рекомендую. Еще я хочу показать антикварную перчатку. Мы будем в Несвижском замке экспонировать уже современное ирландское кружево и современные кружевные перчатки, кроме платьев. Александр Стасевич:

Очень легко, я прямо думаю, есть она или нет.