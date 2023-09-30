Деревня уже не та? Вот как сегодня можно жить в сельской местности

Работать нужно быстро, эффективно и по-хозяйски. Накануне во время посещения Могилевской области глава государства предложил объявить 2024-й Годом качества. Центральной темой поездки стало благоустройство агрогородков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства убежден, что именно такие небольшие населенные пункты будут выбирать для жизни сельчане, а потому нацеливает всех на серьезную работу. Благоустройство и ремонт дорог, строительство жилья и развитие сельхозорганизаций: агрогородки должны стать центрами всей сельской жизни и обрести привлекательный облик.

Дорога в белорусский Гацук начинается с храма. 70 километров от Минска – и ты уже ступаешь по святой земле. Церковь возвели 2 года назад благодаря неравнодушным за счет пожертвований и благотворительности. Церковь стала визитной карточкой одного из первых в стране агрогородков.

Иеромонах Серафим:

Очень многие люди с радостью и благоговением приходят к этим святыням и спрашивают у святой праведной Софии помощи, потому что она была княгиня на этих землях, Слуцких, очень много делала для народа божьего. И сама была очень верующим человеком, богобоязненным. Благодаря ей открывались храмы, и на слуцкой земле происходил чудеса по ее молитвам.

В Гацуке постоянно проживают около 900 человек, среди них немало молодежи. Несмотря на то, что здесь есть все для комфортной работы и досуга, остро нуждались в такой объединяющей площадке. Местное кафе на 40 гостей, которое открылось сегодня, станет местом семейных и дружеских встреч. По сарафанному радио уже разлетелось, что собственный кондитерский цех выдает настоящие шедевры.

Татьяна Сучко, заместитель директора Слуцкого рынка Минского облпотребсоюза:

Сегодня приходило и молодое население, и бабушки, и всем очень нравится. Бабушкам очень нравятся пирожные. Поэтому, думаю, обед будет пользоваться популярностью и у молодежи, и у взрослого населения. В данном населенном пункте представлено молодое население, так что, думаю, пойдет оно у тех и у тех.

Виталий Груша однажды отправился сюда в поисках лучшей жизни – и вот уже 14 лет с гацуковской пропиской. Не прогадал. Набрался опыта и стал директором школы, под его опекой 82 юных жителя агрогородка. Семья, он многодетный отец и комфорт во всем. Это и спокойная размеренная жизнь на фоне пасторальной романтики (хочешь, клюкву собирай, хочешь – грибы), собственная крыша над головой со всеми удобствами. В Гацуках в этом году провели природный газ. И на этом не останавливаются.

Виталий Груша, директор Гацуковской средней школы:

Для меня моя малая родина это родина родителей, а для моих детей Гацук как малая родина. Они открыто говорят, что мы родились в Гацуке. А еще здесь собственный детский сад, дом культуры, школа искусств, четыре магазина, два парка. Все в шаговой доступности. У руля агрогородка уже 13 лет настоящий хозяин – уроженец Гацуков, поэтому все знает от и до.

Владимир Чечко, председатель Гацуковского сельсовета:

Много что делается, чтобы сельская местность мало чем отличалась от городской. Да, она все время будет отличаться тяжелейшим трудом, большей продолжительностью рабочего дня. Но тот, кто любит свою родину, свой край, тот спокойно остается жить, работать, продвигать свою малую родину. Потому что надо любить свой край, чтобы что-то в жизни добиваться.

В Гацуках 390 домов, 250 из них – квартиры. Теперь и не скажешь, что это деревня. В планах местного хозяйства построить еще дом на 24 квартиры для молодых специалистов.

Оксана Семашко, корреспондент:

Подобные агрогородки по белорусскому проекту уже есть и в российских регионах. Например, на Сахалине, в Ленинградской и Псковской областях. Соседи позаимствовали у нашей страны не только обозначение таких поселений, но и в целом принцип их организации.

Жить на своей земле должно быть максимально комфортно. В разных формах (от этого суть не теряется) этот важный посыл не единожды озвучивал Президент. И если внимательно посмотреть: вся государственная политика направлена на то, чтобы синонимами жизни на периферии были уют и благополучие. 20 лет назад Александр Лукашенко поручил разработать госпрограмму, которая позволила бы поднять АПК нашей страны на качественно новый уровень и сделать жизнь за пределами города более привлекательной. Этот документ стал логическим продолжением убежденности Президента в том, что, лишь сохранив деревню, мы сохраним страну. Одним из положений госпрограммы возрождения и развития села как раз и было создание без малого полторы тысячи агрогородков с белорусским колоритом. Они должны были стать местом притяжения тех, кто готов работать, создавать семьи, растить детей. В одном из таких агрогородков накануне (и, кстати, не в первый раз) побывал Президент. Это Вишов в Белыничском районе. Приехал глава государства сюда неспроста. Именно тема деревни будущего стала лейтмотивом всей рабочей поездки. Лукашенко призвал к практикоориентированности: мы пишем кандидатские, докторские – стыдно читать, не то что смотреть.