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Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников

30 сентября 2023 18:17
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Новости Беларуси. Приобщиться к народным традициям и почувствовать магию древних обычаев смогли жители и гости Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь с размахом прошли гулянья по случаю праздника урожая «Багач».

Атмосфера дня в репортаже Александры Ходюковой.

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-1

Александра Ходюкова, корреспондент:
Один из символов праздника миса с зерном. Ее было принято ставить рядом с иконами и хранить до следующего урожая. Таким образом наши предки стремились сохранить счастье и богатство.

«Багач» – особое событие в белорусском народном календаре. Главное правило праздника – все должно быть по-богатому.

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-4

Полина Агапончик, заведующая Центром ремесел и традиционной культуры Новополоцка:
У белорусов раньше была традиция почитать дни, когда закончились полевые работы. Этот праздник назывался «Багач», когда можно было отдохнуть. Это были танцы среди молодежи, это были песни, какие-то застолья с богатым столом. Обращали внимание на то, что это не просто праздник, а праздник урожая.

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-7

В парке культуры и отдыха работали мастер-классы по созданию обрядовой куклы, соломоплетению, набойке и художественным ремеслам.

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-10

Галина Акутенок, мастер народных ремесел по лоскутному шитью Центра ремесел и традиционной культуры Новополоцка:
Сегодня мы делаем куклу Зерновушку. Это символ, на передничке у нее символ «Багач» из орнаментов. Тут насыпано настоящее зерно. Она делалась осенью, и целый год была оберегом всего урожая.

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-13

Все желающие дегустировали блюда национальной кухни: поливку, уху и фиточаи. А нам удалось узнать секретный рецепт настоящих белорусских драников.

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-16

Екатерина Усович, руководитель народного коллектива «Прамень»:
Самые вкусные драники у нас получаются на открытом огне из нашей белорусской картошки, сделанные с любовью. Мы накладываем на хорошо разогретую сковородку наше тесто из домашней картошки и домашних яиц.

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-19

Угощайся, дорогой! Як, смачна?
Перасаліла трошкі, закахалася у кагосьці.
Мабыць, у мужа?

Гости по достоинству оценили богатство национальной культуры. Одним словом, праздник удался!

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-22

Дранички дегустируем и поливку. Сейчас попробуем. Должно быть очень вкусно.

Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников-25

Тут есть доспехи и разные мечи, много всяких палаток.

Настроение праздника создавали народные танцы под дуду, скрипку и цимбалы. Яркий штрих внесла концертная программа музыкальных коллективов.

# Праздники # общество # Александра Ходюкова # Фотофакт

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