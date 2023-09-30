Фестиваль «Багач» прошёл в Новополоцке. Узнали о редких обычаях и рецепте настоящих драников

Новости Беларуси. Приобщиться к народным традициям и почувствовать магию древних обычаев смогли жители и гости Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь с размахом прошли гулянья по случаю праздника урожая «Багач». Атмосфера дня в репортаже Александры Ходюковой.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Один из символов праздника – миса с зерном. Ее было принято ставить рядом с иконами и хранить до следующего урожая. Таким образом наши предки стремились сохранить счастье и богатство. «Багач» – особое событие в белорусском народном календаре. Главное правило праздника – все должно быть по-богатому.

Полина Агапончик, заведующая Центром ремесел и традиционной культуры Новополоцка:

У белорусов раньше была традиция почитать дни, когда закончились полевые работы. Этот праздник назывался «Багач», когда можно было отдохнуть. Это были танцы среди молодежи, это были песни, какие-то застолья с богатым столом. Обращали внимание на то, что это не просто праздник, а праздник урожая.

В парке культуры и отдыха работали мастер-классы по созданию обрядовой куклы, соломоплетению, набойке и художественным ремеслам.

Галина Акутенок, мастер народных ремесел по лоскутному шитью Центра ремесел и традиционной культуры Новополоцка:

Сегодня мы делаем куклу Зерновушку. Это символ, на передничке у нее символ «Багач» из орнаментов. Тут насыпано настоящее зерно. Она делалась осенью, и целый год была оберегом всего урожая.

Все желающие дегустировали блюда национальной кухни: поливку, уху и фиточаи. А нам удалось узнать секретный рецепт настоящих белорусских драников.

Екатерина Усович, руководитель народного коллектива «Прамень»:

Самые вкусные драники у нас получаются на открытом огне из нашей белорусской картошки, сделанные с любовью. Мы накладываем на хорошо разогретую сковородку наше тесто из домашней картошки и домашних яиц.

Угощайся, дорогой! Як, смачна?

– Перасаліла трошкі, закахалася у кагосьці.

– Мабыць, у мужа? Гости по достоинству оценили богатство национальной культуры. Одним словом, праздник удался!

Дранички дегустируем и поливку. Сейчас попробуем. Должно быть очень вкусно.