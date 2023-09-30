Азарёнок о змагарах: они хотели из цветущей страны устроить притон, мусорку, окурок! Только сами стали пеплом

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка«‎Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мятеж раздавлен, вы выпороли эту животину на конюшне, но долго, долго еще предстоит изучать ее на рентген, на просвет, чтобы понять, как такая гадость зародилась? В чем движущая сила тьмы, как действует она через таких людей, да и можно ли людьми их назвать? Вопрос серьезный. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Власть наша народная, рабоче-крестьянская, буржуи у нас в стойле, в том месте, где им быть и положено. Они обслуживают интересы гегемона, так было, так есть и так будет. Зная это, враги народа пытались мимикрировать, прикрыться, сымитировать и громко кричать, как коварная дамочка. Помните так называемый рабочий рух? Еще в 2021 году наши чекисты блестяще вскрыли и показали все подноготную. Никакими рабочими там не пахло, пахло гнилью и бездельниками. Вот такими.

Это у них заводила была. Главная работяга, едрить ее взашей. Вряд ли она что-нибудь тяжелое в руках держала, другим местом работает, из Штатов змагается. А сама конторка «Рога и копыта» регистрирована в Польше под панами, как водится. Вот и сайтик имеется, куратор – Министерство иностранных дел Польши. Как и должно быть у истовых незалежников. Что ж, сделаем акцент на лицах? Тварах, как мы любим. Поехали.

Глеб Сандрас, в 2020-м работал на «Белкалии». Был активистом фейкового незалежного профсоюза. Даже его пресс-секретарем. 7 сентября свалил в Литву, сейчас там и кучкуется. Но уезжал не с пустыми руками. Обналичил все, что ему лохи да лошки скинули на солидарность. Слава тебе, господи, что сбежал. Таких персонажей надо бы принудительно выпиливать отсюда. Уберите детей от телевизора. Вот тот самый Глеб. Или та самая. Как думаете, какой это гендер по европейской квалификации? Барби, блин. Еще и пачку открывает.

Думаете, бурить шахту это единственное увлечение Глеба? Нет, не поверите. Он рекламирует на YouTube самогоноварение. В водочке разбирается. Хотя на словах против всего русского, а водочку, собака, уважает. Проживает он не один, а, спозволения сказать, с дамой. Еще одна постоянная участница гей-парадов. Как всегда, дрянь лицемерная, любительница погнобить власть, но не одну пенсию по инвалидности от этой власти в зад не вернуло. Заметьте, ее никто этой пенсии не лишил. Хоть и живет два года уже в Литве. Я б лишил, да кто ж я такой. Неплохо курва обосновалась в литовской квартирке по адресу: улица Кривая, 48. Да-да, бестия, когда творишь там непотребства, думай о том, что пропагандист следит за тобой. И если летом строители тебе мешали спать до обеда, то, может, они строители на задании, подумай на досуге. Сама Дашенька у нас клинически работать не любит. Ну, выворачивает ее. До мигрений, до видений. Даже к психотерапевтке за справкой бегает, лишь бы не утруждать себя. Просит подписчиков регулярно донатить, а потом на морюшко. За ваши денежки. Ну, может, немного досталось Сандросу на бутылку, но это не точно. Но по родине прям скучает. Это видно. Но если вы думаете, что галерея уродов, паноптикум на этом заканчиваются, то вы ошибаетесь, продолжим просмотр.

Есть такой Юрка Рововой, гродненский активист. Работал вместе с Дмитрием Титом на «Азоте», шатал и шатался. Так вот, вы думаете, он ценит вас? Да ему глубоко фиолетово. Еще с 2008 года, когда магнитолы с машин воровал неоднократно, еще тогда он был невероятным, то есть любил халявные деньги. Тогда добаловался, но, о ужасы диктатуры, 15-летнего вора пожалели, в демократию играли. Вот и наигрались на свою голову. Да ладно бы на свою, ведь такие пожиратели бабла – безсовестные ворюги, змагары, они с собой всех в омут утягивают. Взять, например, электромонтера «Азота» Максима Сеника. Агитатор так замутил дядьке голову, что тот начал сливать за рубеж информацию. Как итог, часть первая, статья 361-я, содействие экстремистской деятельности. И слезы. Слезы. Слезы.

Я, если отмотать все назад, такое не совершил. Работники «Азот», пожалуйста, такого больше не делайте, как я сделал. В настоящее время хочу лишь одного – выйти и быть с семьей.

Григорий Азаренок:

У того самого Юрки Ровового есть друг-подруга. Или уже был, им виднее, но мы за этой сантой-барбарой следим. Личное мнение – что ж вы все как один педерасты-то? Заднеприводные вы, петушиные, индюшиные бройлеры, дери вас все кому не лень. Но на любовные страсти наложились интриганско-политические. Не смогли выяснить, кто из них сапраўдны лидар прафсаюза, стачки и случки. Теперь друг на друга стучат ды паліваюць брудам. Черников заявляет, что Рововой слил своих же товарищей, которые задержаны в 2021-м и уже приговорены к значительным срокам. И, о чудо, не врет, шельма. Рововой действительно всех поплечников слил, а гранты забрал себе. Бизнес, едрить. Этот самый Рововой повсюду воет, что защищает рабочих. Чем же на самом деле он занимается, мы, перекрестясь, покажем. Подписчики прислали.

Это он дырявит шахты с лидерами незалежных от семейных и моральных ограничений профсоюзов. Кстати, по некой непонятной иронии вот это вот все называется солидарность. Прямо как польская прокладка Валенсы, которая то ли спецслужбам стучала, то ли сдавала страну Западу. Все бы ничего, но девушка на видео – Снежана Гринцевич, секретарь казначей в асацыяцыі «Салідарнасць». Мужчинка – Павел Соколовский, зампред незалэжного профсоюза горняков. Так вот, у него – жена и дети. У Снежаны – сын и муж. Но не до таких мелочей демократам и барцунам ды барцухам за права. Донатьте, донатьте, донатьте, надо успеть красиво пожить. Номер в гостишке в Бремене – недешевое удовольствие. Да и в принципе грязь, дрянь, подлость, аморальщина – вот змагарская суть. Дмитрий Тит – советник усатой женщины, два раза в браке. Есть две девочки от первого. Ушел, вместо алиментов жене номер один – шиш, от второй тоже ушел. Мать-инвалида одну бросил, про отца и сестру вообще забыл. Змагаецца, курва.

Вернемся же к тем самым змаганням. Так вот, этот самый рух конкретно так подставляет своих сторонников. Вот в очередной раз перепутали людей. Хотели офицера слить, а получилось сторонника. И что же, где он? Правильно, задержан. За финансирование экстремистского формирования. К награде вас, что ли, представить?

Я, Терещенко Александр Маркович, 1983 года рождения работаю в Национальном банке. Хочу пояснить по подводу 20-го года. В 20-м году я неоднократно участвовал в маршах, было на стеле, возле костела. Также я репостил посты в Facebook на тему президентских выборов и на ковидную тему. Я хочу рассказать по полной ситуации, которая со мной случилась, с экстремистским каналом «Рабочы рух». Я послал в чат-бот фотографию своего служебного удостоверения работника Национального банка. Факт дискредитации остается налицо.

Григорий Азаренок:

Родился в 1998 году мальчик Сережа. Всю жизнь смотрел на вечно пьяного отца. Но вырваться со дна не хотел, не лежала душа к высокому. Да и работать не любил, не мастак. Кое как пристоился в белорусскую чыгунку осмотрщиком. Ходи да бей по колесам. Ну и квась водочку, как родитель учил. Стал этот хам мутить диверсии на железной дороге. Создал канальчик в паутине. Да только не знала гниль, что не на тех нарвался. Чекисты быстро вычислили молокососа. И без перерыва на опохмел рванул в панию. А вот как все было. У нас в стране есть воинский долг. Но эти же червяки никому и никогда ничего не должны. Решило наше мурло косить. Они все косят. По дурке, по голубизне – им не стыдно. И вот пошло оно к врачу с твердым намерением дать взятку. Только увидел, что бесполезняк метаться – не все такие же беспринципные гады, как он.

Ну и уцек. В благословенную Польшу. Только ж там за дарма жить не дадут. Иди, шатай рэжым. И вступил он в «Рабочы рух». Тот самый, где заправляют всем проститутки, аферисты, но никак не рабочие. По сеньке и шапка. Возбуждено уголовное дело по статье «Измена государству». Но змагар не будет змагаром, если не подставит других. За экстремистские и террористические поделки под дудку молокососа взяли многих. Сбор и передача информации. Сейчас сидят. Кто может имена, фамилии назвать? Никто. Жизнь испортили себе – и плевать. Такое вот побратымство. Но если вы думаете, что у дна есть дно, вы ошибаетесь. Со своих предательских серебряных и злотых хоть бы копейку отослал матери! Нет же, жлоб, куркуль. Вот и спивается зашитый-перезашитый алкаш-папаша чем попало. Чекушки, чернильца.

Вот они, корни невероятности. Вот она, демократия. Бей жену, бей детей, вышвыривай имущество из окон. И даже родных своих – ненавидь. Один из родственников – пограничник. И в разговорах папаша постоянно нечленораздельно орет, что расстреляет этого лукашиста. С – семья и солидарность.Черного змагарского кобеля не отмоешь от навоза. Так в семье и повелось. Есть там младшенький брательник. Недавно присел. И тут развылись-развонялись помойки : жах, ужас, родственников в заложники берут. И сам мерзавчик в Польше громко кричит, но никак помогать не хочет. Иудины бабки и петля не позволяют. Но присел отнюдь не за брательника. Этот подрастающий змагаренок уже проявляет себя как поборник европейских ценностей – избивает маленьких детей и шантажирует их на бабки. Полторы тысячи у шестиклассника вымогал. И не отрицает. Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале. А какой наглый сидит. Какой дерзкий. Уже ему пофиг дым все на свете. И не только у детей вымогал. У пользователей сайта Kufar. По пьяни, наверное. Младшенький также с бати взял пример – в январе 22-го был задержан патрулем в зюзю. И куда ни кинь – всюду клин. Дядя – брат отца – 40 страниц дел о хищении. Но если вы думаете, что это все по прекрасным лицам пратэста и рабочего движения, то нет. Перенесемся на север. Там тоже не всех дурных война побила. Сашка Соколов и Ольга Бритикова – лидеры стачки «Нафтана». Хотел в 30 лет стать великим начальником, уже видел себя восседающим во властном кабинете, а у самого ударения хромают.

И вот, 2020-й. Начал Сашка людей баламутить. Взбаламутил и сдриснул. Перетянул женушку, детей. Интересно, за чей счет они там все развлекаются? Про отца, правда, забыл, решил, на кой ляд он ему там нужен. Отец болеет, сердце. Мать уже давно там, тунеядка со стажем. Брательник Егор – ворюга. Украл в 2017 году ноутбук, а рэжым крывавы снова пожалел – штраф назначили. Только и умеют ораторы языком работать. Простите, люди добрые, но кунимен его в определенных кругах зовут. Уехал и Егорка в Польшу. Работа мечты – таксист. А почему уехал? Жить в атмосфере диктатуры не мог? Да нет, избил мужичка до полусмерти и сдриснул от ответственности. И вы еще говорите: жалеть надо. Детишки еще. Мол, отпустите младшего Войтеховича. Посмотрите, скольких уже наш рэжым жалел. Соколовский, Рововой. Может, хватит, и пора реально защищать общество на дальних подступах?