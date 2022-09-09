Гостеприимство белорусов, качество товаров и услуг. Почему россияне стремятся побывать в Минске?
Минск – удивительный город со множеством прекрасных мест и неповторимой атмосферой. В 2022 году столица Беларуси отметит свое 955-летие. По традиции основные празднования в рамках Дня города пройдут во вторые выходные осени. О том, как развивается Минск, каким его помнят в прошлом и любят в настоящем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Осенью 2022 года Минск оказался самым популярным для путешествий у российских туристов. Чем так привлекательна белорусская столица, на ваш взгляд?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Минск всегда был привлекателен для российских туристов. Это в первую очередь удобное транспортное сообщение, цена-качество предоставляемых услуг – сервиса и товаров белорусских. Немаловажный факт, конечно же, сегодня сыграло ограничение западных стран – санкции к российским гражданам, России. Не стоит исключать того, что Минску есть что показать. В городе 655 объектов историко-культурных ценностей, 17 театров, 30 музеев, более 10 галерей. Тут каждый турист может найти вид отдыха для себя в любой теме. И активный отдых мы можем им предложить – байдарочные сплавы в черте города. Даже четыре варианта сплавов есть. Можем предложить теплоходные экскурсии. Активный отдых кто любит – велосипедное движение очень развито в Минске. Ночная жизнь города очень увлекательна – порядка 70 ночных клубов. Медицинский туризм, промышленный туризм – все это развивается, не стоит на месте, открываются новые гостиницы.
Татьяна Савчик:
Вам приходилось слышать отзывы, что больше всего восторгает?
Алексей Русакевич:
Самый частый отзыв – это гостеприимство минчан, белорусов, чистота города, опять же, качество тех товаров и услуг, которые предлагаются туристам.
Мастер-классы по футболу и изготовление кукол из ткани. Какие площадки подготовлены для молодежи на празднике Дня города – подробнее здесь.