Гостеприимство белорусов, качество товаров и услуг. Почему россияне стремятся побывать в Минске?

Минск – удивительный город со множеством прекрасных мест и неповторимой атмосферой. В 2022 году столица Беларуси отметит свое 955-летие. По традиции основные празднования в рамках Дня города пройдут во вторые выходные осени. О том, как развивается Минск, каким его помнят в прошлом и любят в настоящем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Осенью 2022 года Минск оказался самым популярным для путешествий у российских туристов. Чем так привлекательна белорусская столица, на ваш взгляд?