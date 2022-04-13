«Массив негативной и явно ложной информации идёт постоянно». Что обсудили на встрече в СК?

Новости Беларуси. Нацизм – это всегда расчеловечивание. Об этом депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк заявил на встрече с представителями столичного управления Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марзалюк: «И нет такого права, по которому можно убить беззащитного ребенка, убить старика, убить женщину». Подробнее.
На встрече присутствовали следователи столичного управления и члены их семей. Ведь и они могут попасть под влияние лживых информационных потоков.
Денис Шаман, заместитель начальника УСК по Минску:
К сожалению, следователи также подвержены, как и другие люди, восприятию информации из различных источников. И когда массив негативной и явно ложной информации идет постоянно со всех интернет-источников, различных Telegram-каналов, в социальным сетях, важно сделать так, чтобы следователь понимал и хотя бы мог критически относиться к ней. И мог понимать, сопоставлять и пытаться выявить ложную информацию, которую им постоянно пытаются навязать, как и остальным людям, за счет сети Интернет.
Встреча прошла в формате диалога. Каждый из присутствующих смог задать интересующие вопросы.