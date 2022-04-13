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Марзалюк: «И нет такого права, по которому можно убить беззащитного ребёнка, убить старика, убить женщину»

13 апреля 2022 09:41
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Новости Беларуси. Нацизм – это всегда расчеловечивание. Об этом депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк заявил на встрече с представителями столичного управления Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Массив негативной и явно ложной информации идет постоянно». Что обсудили на встрече в СК? Читать здесь.

Марзалюк: «И нет такого права, по которому можно убить беззащитного ребёнка, убить старика, убить женщину»-1

Экстремизм и нацизм – эти понятия были актуальны в прошлом веке. Остаются и сегодня. В условиях информационной войны на фоне спецоперации в Украине интернет заполонили фейки и лживые вбросы. Не чураются выкидывать в Сеть и видео с явными издевательствами и жесткими расправами.

Марзалюк: «И нет такого права, по которому можно убить беззащитного ребёнка, убить старика, убить женщину»-4

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, историк, профессор:
И нет такого права, по которому можно убить беззащитного ребенка, убить старика, убить женщину. Тем более, осознанно убить. Тем более, убить беззащитного, убить пленного, убить связанного. Это преступление в любом случае, кем бы оно ни совершалось. На этой войне, к сожалению, преступления против человечности мы видим постоянно. И самое отвратительное, мы видим людей, которые с гордостью определенные ролики просто вышвыривают в YouTube.

# Нацизм # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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