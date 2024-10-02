В Минске обсудили строительство энергоисточников с применением местных видов топлива

Беларусь планирует привлечь кредит РФ для строительства энергоисточников на местных видах топлива. Об этом заявили на заседании Президиума Совета Министров, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Возведение котельных, работающих на пеллетах или древесной щепе, – приоритетная задача государства. Это не только снизит зависимость от импортных энергоносителей, но и позволит существенно сэкономить денежные средства. Сегодня в стране функционирует более 10 тысяч энергоисточников, из которых свыше половины уже переведены на использование собственных ресурсов. Это позволяет ежегодно заменять свыше 2,5 миллиарда кубометров газа, используемого для производства тепловой энергии.



Виталий Крецкий, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Вопросы замещения импортируемых углеводородов и вовлечения в топливный баланс местной энергии – они остаются актуальными как до конца текущей пятилетки, так и определены в соответствии с концепцией программы социально-экономического развития на очередную пятилетку. Сегодня Департамент по энергоэффективности совместно с коллегами из Российской Федерации – Министерством энергетики – заключили меморандум по указанию содействия по строительству энергоисточников на территории Республики Беларусь. Сегодня в проработке привлечение российского экспортного кредита на строительство данных объектов.