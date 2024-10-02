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В Минске обсудили строительство энергоисточников с применением местных видов топлива

02 октября 2024 16:52
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Беларусь планирует привлечь кредит РФ для строительства энергоисточников на местных видах топлива. Об этом заявили на заседании Президиума Совета Министров, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

В Минске обсудили строительство энергоисточников с применением местных видов топлива-2

Возведение котельных, работающих на пеллетах или древесной щепе, – приоритетная задача государства. Это не только снизит зависимость от импортных энергоносителей, но и позволит существенно сэкономить денежные средства. Сегодня в стране функционирует более 10 тысяч энергоисточников, из которых свыше половины уже переведены на использование собственных ресурсов. Это позволяет ежегодно заменять свыше 2,5 миллиарда кубометров газа, используемого для производства тепловой энергии.


 

В Минске обсудили строительство энергоисточников с применением местных видов топлива-4

Виталий Крецкий, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Вопросы замещения импортируемых углеводородов и вовлечения в топливный баланс местной энергии – они остаются актуальными как до конца текущей пятилетки, так и определены в соответствии с концепцией программы социально-экономического развития на очередную пятилетку. Сегодня Департамент по энергоэффективности совместно с коллегами из Российской Федерации – Министерством энергетики – заключили меморандум по указанию содействия по строительству энергоисточников на территории Республики Беларусь. Сегодня в проработке привлечение российского экспортного кредита на строительство данных объектов.

В Минске обсудили строительство энергоисточников с применением местных видов топлива-6

В Беларуси освоен полный цикл строительства энергоисточников на местных видах топлива: от проектирования до последующей модернизации. Так, в 2025 году запланировано строительство 32 энергоисточников.

# Виталий Крецкий

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