Первый форум блогеров Беларуси! Обсудили: кто такие блогеры и как нужно отвечать за свои слова

Ольга Бурлакова, ведущая:

Блогеры бывают разные! Одни используют в своих видео фейки и шокирующий контент – все ради лайков. Другие показывают эту жизнь также со всех сторон, но делают это чистоплотно и достойно. Именно такие люди, которые уважают свое ремесло собрались на первом форуме блогеров Беларуси «БлогБай. Нам есть что сказать». Кстати, информационном партнером этого важного события для страны стал и телеканал СТВ.

Юлия Самусенко, ведущая:

Творческие, амбициозные и инициативные контент-мейкеры приехали в Минск со всей страны, чтобы обменяться опытом, обсудить последние тренды и наладить новые связи в мире цифровых медиа. Об этом и поговори сегодня с нашими гостями. В студии «Новое утро» блогеры Анастасия Савицкая, в соц. сетях известная как Стюша Тайм, и Никита Мандик, он в соц. сетях – Никита Айс. Юрий Царев, ведущий:

Доброе утро, ребята! Как будто бы и не прощались. Совсем недавно виделись на форуме с вами. Форум прошел, какое послевкусие у вас осталось?

Анастасия Савицкая, блогер:

Самые классные ощущения и эмоции. Форум – это работа, которая длилась года 3 или 4. Мы давно пытаемся как-то встретиться, какие-то фан-встречи организовать. И тут появилась такая возможность на государственном уровне. Министр информации, руководители телеканалов – все официально, красиво и позитивно.