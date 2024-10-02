Первый форум блогеров Беларуси! Обсудили: кто такие блогеры и как нужно отвечать за свои слова
Ольга Бурлакова, ведущая:
Блогеры бывают разные! Одни используют в своих видео фейки и шокирующий контент – все ради лайков. Другие показывают эту жизнь также со всех сторон, но делают это чистоплотно и достойно. Именно такие люди, которые уважают свое ремесло собрались на первом форуме блогеров Беларуси «БлогБай. Нам есть что сказать». Кстати, информационном партнером этого важного события для страны стал и телеканал СТВ.
Юлия Самусенко, ведущая:
Творческие, амбициозные и инициативные контент-мейкеры приехали в Минск со всей страны, чтобы обменяться опытом, обсудить последние тренды и наладить новые связи в мире цифровых медиа. Об этом и поговори сегодня с нашими гостями. В студии «Новое утро» блогеры Анастасия Савицкая, в соц. сетях известная как Стюша Тайм, и Никита Мандик, он в соц. сетях – Никита Айс.
Юрий Царев, ведущий:
Доброе утро, ребята! Как будто бы и не прощались. Совсем недавно виделись на форуме с вами. Форум прошел, какое послевкусие у вас осталось?
Анастасия Савицкая, блогер:
Самые классные ощущения и эмоции. Форум – это работа, которая длилась года 3 или 4. Мы давно пытаемся как-то встретиться, какие-то фан-встречи организовать. И тут появилась такая возможность на государственном уровне. Министр информации, руководители телеканалов – все официально, красиво и позитивно.
Юрий Царев:
Как вы считаете? Нужна ли какая-то регулировка блогосферы или все идет как идет?
Никита Мандик, блогер:
Безусловно, какой-то процент регулировки должен быть, но не сильно большой. То есть у блогера и у контент-мейкера должна быть свобода слова и свобода действия. Регулировку можно убрать, но при одном условии. Каждый блогер должен помнить, что бы мы не делали – все имеет свои последствия.
Подробности в видео.