Масштабная школьная дискотека длилась четыре часа. Как выпускники отпраздновали последний звонок?

Новости Беларуси. Настоящей столицей выпускников 30 мая стала «Минск-Арена». К светлому будущему ребята отправились по красной ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивое, эффектное и масштабное начало взрослой жизни после такого праздника обеспечено.

«Минск-Арена» собрала порядка 11 тысяч выпускников со всех столичных школ. Вместе с ними родители и учителя. Они поделились своими впечатлениями и эмоциями.

Елена Дьякова, мама выпускника:

В результате пройденного у нас есть будущее. Волнения эти оправдываются. Потому что при условии такой нашей администрации, нашей родной школы, педагогического состава, я думаю, что у нас будут замечательные специалисты, если поступят куда-то. И, конечно же, светлой и доброй дороги нашим выпускникам.