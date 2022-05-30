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Масштабная школьная дискотека длилась четыре часа. Как выпускники отпраздновали последний звонок?

30 мая 2022 20:59
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Новости Беларуси. Настоящей столицей выпускников 30 мая стала «Минск-Арена». К светлому будущему ребята отправились по красной ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивое, эффектное и масштабное начало взрослой жизни после такого праздника обеспечено.

Масштабная школьная дискотека длилась четыре часа. Как выпускники отпраздновали последний звонок?-1

«Минск-Арена» собрала порядка 11 тысяч выпускников со всех столичных школ. Вместе с ними родители и учителя. Они поделились своими впечатлениями и эмоциями.

Масштабная школьная дискотека длилась четыре часа. Как выпускники отпраздновали последний звонок?-4

Елена Дьякова, мама выпускника:
В результате пройденного у нас есть будущее. Волнения эти оправдываются. Потому что при условии такой нашей администрации, нашей родной школы, педагогического состава, я думаю, что у нас будут замечательные специалисты, если поступят куда-то. И, конечно же, светлой и доброй дороги нашим выпускникам.

Масштабная школьная дискотека длилась четыре часа. Как выпускники отпраздновали последний звонок?-7

И вот со сцены звучит он, долгожданный последний звонок. Символичный знак того, что детство осталось позади. Впереди взрослая жизнь – профессиональное и личностное становление. Каждого этот звук колокольчика невольно заставляет вспомнить чудесные школьные годы.

Масштабная школьная дискотека длилась четыре часа. Как выпускники отпраздновали последний звонок?-10

Масштабная школьная дискотека длилась четыре часа. Со сцены прозвучали известные и хорошо знакомые уже вчерашним школьникам хиты. Работали тематические фотозоны и интерактивные площадки. Все сделано максимально ярко, чтобы в памяти остались только приятные воспоминания.

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# Последний звонок # общество # Елена Дьякова # Александра Качан # Фотофакт

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