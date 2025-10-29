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Александра Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-250

29 октября 2025 19:00
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Александра Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-250 в Гонконге в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка выступает в тандеме с Камиллой Рахимовой. В матче 1/4 белорусско-российский дуэт разгромил американо-японский тандем Сабрина Сантамария и Моюка Утидзима. Они доминировали на корте, уступили лишь первый гейм, однако следующие 12 оставили за собой. Как итог – уверенная виктория с результатом 6:1, 6:0.

Поединок продолжался всего 50 минут. Соперницы Саснович и Рахимовой за выход в титульное противостояние определятся в четверг. Борьбу на турнире в одиночном разряде Александра завершила, уступив олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии.

# Теннис

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