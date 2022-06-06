Белорусские полярники могут отправиться на зимовку в Антарктиде в 2023 году

Новости Беларуси. 184 дня на ледниковом континенте. В Минск вернулись участники 14-й Белорусской антарктической экспедиции. В составе команды 11 человек. Они приложили максимум усилий, чтобы в скором времени уже следующий состав полярников мог отправиться на нашу станцию с зимовкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках этой экспедиции внедрена в эксплуатацию система подогреваемого водопровода, обеспечен бесперебойный Wi-Fi, электроэнергия. В этом сезоне полностью смонтирована автоматизированная система управления электростанциями. Параллельно проведены десятки исследований, в том числе интернациональных. Так, совместно с турецкими учеными во льдах Антарктиды искали микропластик. Взяты тысячи проб. Состоялось и событие, которое полярники сравнивают с запуском космического спутника. Введена собственная метеостанция.

Алексей Гайдашов, начальник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:

Таких станций в Антарктике не более десятка. Одна из них белорусская. Она закрывает огромное белое пятно, где аналогичных станций автоматических не расположено. Это первое. Второе – мы теперь сможем не фрагментарно, а круглогодично получать климатическую, метеорологическую информацию из района базирования. Это очень большой шаг вперед. Я бы сравнил это примерно с тем же, когда первый спутник был запущен на орбиту Земли и пришел сигнал. Это полноценная научная информация. Дальше мы развиваем транспортную составляющую.