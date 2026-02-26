Новости по тегу #Масленица в Беларуси

По традиции народный праздник начинается за восемь недель до Пасхи, а после гуляний грядет Великий пост. Поэтому до Масленки вдоволь наедались мясом, а во время грели душу исключительно молочкой и золотистыми блинами.
Для гостей была подготовлена развлекательная программа под названием «Масленічныя святкі – бліны ды аладкі».
У Вілейцы галоўнай пляцоўкай свята традыцыйна стане гарадскі парк. Усё пачнецца з масленічнага шэсця.
Кульминацией праздника станет традиционное сожжение чучела Масленицы – символическое прощание с зимой.
Ключевая особенность праздника – масштабная концепция, которая наглядно представит все семь дней масленичной недели. Для гостей организуют композицию из тематических подворий: каждое посвящено традиционному белорусскому угощению.
Главным сюрпризом для срочников стал приезд мам, и держали это в тайне до последнего.
Мы пригласили в студию «Новое утро» на РТР-Беларусь эксперта, который знает о народных традициях абсолютно все.
Масленица пройдет с 16 по 22 февраля и завершится Прощеным воскресеньем.
По традиции, главной локацией станет площадка у Дворца спорта. Гости праздника смогут отведать блины с самыми разными начинками, а также теплые зимние напитки. Подготовят и насыщенную культурную программу с играми, танцами и народными забавами.
Праздничные гулянья развернулись и в Заводском районе столицы. Организаторы приготовили всевозможные развлечения: кулачные бои, перетягивание каната.
В 2025 году гулянья стали особенно насыщенными, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей из других стран.
К слову, это не единственная точка празднования на карте белорусской столицы: в каждом районе представители торговли и общественного питания развернули свои ярмарки.
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