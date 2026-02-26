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Новости по тегу #Масленица в Беларуси

Целовальница и Объедуха – побывали в музее народной архитектуры и быта и узнали, как наши предки встречали Масленицу
26 февраля 2026 13:05

Целовальница и Объедуха – побывали в музее народной архитектуры и быта и узнали, как наши предки встречали Масленицу

В Минске возле Дворца спорта развернулись масленичные гулянья
21 февраля 2026 13:55

В Минске возле Дворца спорта развернулись масленичные гулянья

Масленичные гулянья пройдут во всех уголках Минской области
21 февраля 2026 08:53

Масленичные гулянья пройдут во всех уголках Минской области

В выходные масленичные гуляния развернутся по всей Минской области
20 февраля 2026 14:05

В выходные масленичные гуляния развернутся по всей Минской области

Масленичные гулянья – в Минске завершается подготовка к проводам зимы
20 февраля 2026 07:24

Масленичные гулянья – в Минске завершается подготовка к проводам зимы

С ароматом блинов и материнской любовью! Масленичная неделя стартовала в войсковой части Могилёва
16 февраля 2026 18:46

С ароматом блинов и материнской любовью! Масленичная неделя стартовала в войсковой части Могилёва

Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника
16 февраля 2026 08:09

Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника

Время прощаться с зимой! Масленичная неделя началась в Беларуси
16 февраля 2026 06:10

Время прощаться с зимой! Масленичная неделя началась в Беларуси

Блины, тёплые напитки и культурная программа – как Минск встретит Масленицу
03 февраля 2026 18:40

Блины, тёплые напитки и культурная программа – как Минск встретит Масленицу

Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу
02 марта 2025 11:30

Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу

Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе
01 марта 2025 18:17

Масленица-2025. Самый сытный праздник отметили в Минском районе

Возле Дворца спорта развернулись праздничные гулянья по случаю празднования Масленицы
01 марта 2025 14:20

Возле Дворца спорта развернулись праздничные гулянья по случаю празднования Масленицы