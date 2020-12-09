Прямой эфир

Домашний як Дымок стал символом Нового года в Гродненском зоопарке. Он исполняет желания

09 декабря 2020 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Домашний як по кличке Дымок, который исполняет желания, стал символом наступающего Нового года в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животное удачно подходит по цвету, ведь по китайскому календарю покровитель 2021 года – белый металлический бык.

Домашний як Дымок стал символом Нового года в Гродненском зоопарке. Он исполняет желания-1

Дымка легко узнать по серебристому окрасу и пышной кучерявой челке. Это бык молодой, подвижный. Несколько лет назад он приехал в Гродно из Карелии. Зима и морозы ему не помеха, ведь он родом из высокогорья.

Як окружен вниманием своего стада. С ним в вольере живут две самки, каждый год в семье появляется пополнение. Настоящий хозяин очень ревностно относится к соседям-зубрам и не позволяет подругам подходить к ним близко.

Домашний як Дымок стал символом Нового года в Гродненском зоопарке. Он исполняет желания-4

На вольере Дымка установили табличку, на ней написано, что символ наступающего Нового года исполняет желания. Достаточно посмотреть на яка и загадать то, о чем мечтается.

Домашний як Дымок стал символом Нового года в Гродненском зоопарке. Он исполняет желания-7

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
Был у нас выбор между домашним яком Дымком и зубром Беллой, которая родилась 3 июля под залпы фейерверков, но серый цвет шерсти нашего Дымка взял верх, так как он совпадает с символом наступающего 2021 года. Уравновешенный, спокойный, он защитник семьи, он здоровый, плодовитый. Пусть и год будет такой же.

В новогоднюю ночь работники зоопарка обещают приготовить для Дымка праздничный ужин – добавить в рацион побольше его любимых лакомств (моркови и сочной зелени), чтобы следующий год наверняка был счастливым.

# Животные # общество # Алена Каминская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Академии наук презентовали возможности нового лазерного комплекса. В чём его уникальность?
09 декабря 2020 11:14

В Академии наук презентовали возможности нового лазерного комплекса. В чём его уникальность?

За сутки зарегистрирован 1 851 пациент с коронавирусом. Данные Минздрава на 9 декабря
09 декабря 2020 10:38

За сутки зарегистрирован 1 851 пациент с коронавирусом. Данные Минздрава на 9 декабря

«Это занятие, которое охватывает все стихии». Мастер гончарного дела показал, как из глины и воды сделать оригинальную посуду
09 декабря 2020 09:48

«Это занятие, которое охватывает все стихии». Мастер гончарного дела показал, как из глины и воды сделать оригинальную посуду