Домашний як Дымок стал символом Нового года в Гродненском зоопарке. Он исполняет желания
Новости Беларуси. Домашний як по кличке Дымок, который исполняет желания, стал символом наступающего Нового года в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животное удачно подходит по цвету, ведь по китайскому календарю покровитель 2021 года – белый металлический бык.
Дымка легко узнать по серебристому окрасу и пышной кучерявой челке. Это бык молодой, подвижный. Несколько лет назад он приехал в Гродно из Карелии. Зима и морозы ему не помеха, ведь он родом из высокогорья.
Як окружен вниманием своего стада. С ним в вольере живут две самки, каждый год в семье появляется пополнение. Настоящий хозяин очень ревностно относится к соседям-зубрам и не позволяет подругам подходить к ним близко.
На вольере Дымка установили табличку, на ней написано, что символ наступающего Нового года исполняет желания. Достаточно посмотреть на яка и загадать то, о чем мечтается.
Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
Был у нас выбор между домашним яком Дымком и зубром Беллой, которая родилась 3 июля под залпы фейерверков, но серый цвет шерсти нашего Дымка взял верх, так как он совпадает с символом наступающего 2021 года. Уравновешенный, спокойный, он защитник семьи, он здоровый, плодовитый. Пусть и год будет такой же.
В новогоднюю ночь работники зоопарка обещают приготовить для Дымка праздничный ужин – добавить в рацион побольше его любимых лакомств (моркови и сочной зелени), чтобы следующий год наверняка был счастливым.