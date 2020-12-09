Домашний як Дымок стал символом Нового года в Гродненском зоопарке. Он исполняет желания

Новости Беларуси. Домашний як по кличке Дымок, который исполняет желания, стал символом наступающего Нового года в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животное удачно подходит по цвету, ведь по китайскому календарю покровитель 2021 года – белый металлический бык.

Дымка легко узнать по серебристому окрасу и пышной кучерявой челке. Это бык молодой, подвижный. Несколько лет назад он приехал в Гродно из Карелии. Зима и морозы ему не помеха, ведь он родом из высокогорья.

Як окружен вниманием своего стада. С ним в вольере живут две самки, каждый год в семье появляется пополнение. Настоящий хозяин очень ревностно относится к соседям-зубрам и не позволяет подругам подходить к ним близко.