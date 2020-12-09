За сутки зарегистрирован 1 851 пациент с коронавирусом. Данные Минздрава на 9 декабря

Новости Беларуси. В Беларуси за сутки выявлен 1 851 новый заболевший коронавирусом, выздоровели 2 422 пациента. Минздрав опубликовал последнюю статистику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 152 453 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели – 129 950. За минувшие сутки выполнено 25 715 тестов. Всего их проведено 3 487 468. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.