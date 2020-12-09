В Академии наук презентовали возможности нового лазерного комплекса. В чём его уникальность?

Речь идет о комплексе, который в силах выполнять лазерную сварку и резку. Он работает на основе электронно-лучевых и аддитивных технологий. С помощью научно-производственного участка можно изготавливать и восстанавливать изношенные детали, которые применяются в разного рода оборудовании, в том числе медицине, промышленности, сельском хозяйстве. Все это расширит экспортный потенциал и возможности института в выполнении научных исследований.

Виталий Залесский, директор Физико-технического института НАН Беларуси:

Такой сдвоенный комплекс позволяет нам не только уже известные технологии внедрять и показывать их перспективы, но и сделать совершенно новое. То есть это вполне конкретные технологии, которые позволяют повысить ресурс изделий. Например, если мы применим одну из технологий, которая у нас есть уже, то мы можем вспахать не 30 гектаров, а 100 гектаров без замены техизделий, которые там это обеспечивают.