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В Академии наук презентовали возможности нового лазерного комплекса. В чём его уникальность?

09 декабря 2020 11:14
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Новости Беларуси. Уникальное лазерное оборудование появилось в Физико-техническом институте Академии наук. 9 декабря его презентовали журналистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии наук презентовали возможности нового лазерного комплекса. В чём его уникальность?-1

Речь идет о комплексе, который в силах выполнять лазерную сварку и резку. Он работает на основе электронно-лучевых и аддитивных технологий. С помощью научно-производственного участка можно изготавливать и восстанавливать изношенные детали, которые применяются в разного рода оборудовании, в том числе медицине, промышленности, сельском хозяйстве. Все это расширит экспортный потенциал и возможности института в выполнении научных исследований.

В Академии наук презентовали возможности нового лазерного комплекса. В чём его уникальность?-4

Виталий Залесский, директор Физико-технического института НАН Беларуси:
Такой сдвоенный комплекс позволяет нам не только уже известные технологии внедрять и показывать их перспективы, но и сделать совершенно новое. То есть это вполне конкретные технологии, которые позволяют повысить ресурс изделий. Например, если мы применим одну из технологий, которая у нас есть уже, то мы можем вспахать не 30 гектаров, а 100 гектаров без замены техизделий, которые там это обеспечивают.

В Академии наук презентовали возможности нового лазерного комплекса. В чём его уникальность?-7

Добавим, сегодня же в преддверии юбилея института открыли арт-объект «Гранит науки». Скульптура в виде совы, которая считается символом мудрости и познания, украсила площадку у здания ФТИ.

# Белорусская наука # общество # Виталий Залесский # Фотофакт

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