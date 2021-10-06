Марзалюк о выставке «Нюрнбергский набат»: это напоминание тем, кто тщетно лает на этот процесс

Новости Беларусь. Реликвии чудовищной повседневности концлагерей и последовавшее наказание. В Минске открылась выставка, посвященная Нюрнбергскому процессу, на котором глобально осудили нацизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Момент, когда военные преступления перестали замалчивать. Сюжет Полины Королевы. Зверства нацизма сейчас – как непреложная истина. С ней не поспоришь. Даже спустя многие годы после Второй мировой войны не только взрослые, но дети понимают, что несла идеология Адольфа Гитлера. Ужас коричневой чумы документально и судебно закрепил Нюрнбергский процесс, до которого все преступления, совершенные во время войны, списывались в архив. В Минске открылась выставка, которая идет по следам тех событий.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Она шикарна, она очень хорошо сделана. Подача достойная, есть и интерактивные вещи, можно все посмотреть, можно услышать. Можно послушать, можно надеть наушники, получить необходимую информацию. Я считаю, что такие выставки должны быть периодичны, обновляться. Это напоминание тем, кто тщетно лает на этот процесс, стремясь доказать, что он был несправедлив, что это была месть. На самом деле это был судебный процесс, где действительно была состязательность, где приходилось доказывать, а не просто утверждать. Впервые было подчеркнуто, что никакие фобии, никакие идеологии, если они преступны, если они преследуют массовое уничтожение людей, не останутся безнаказанными.

Нюрнбергский процесс рассматривал преступления без срока давности. Это суд народов, во время которого осудили бывших руководителей Третьего рейха. Вторая мировая отличалась от предыдущих конфликтов. Из 73 существовавших на тот момент государств принимали участие 62. В армии разных стран были призваны 110 миллионов человек. Больше половины погибли. Многие – в жутких муках в концлагерях.

Игорь Марзалюк:

В Южной Америке были и есть так называемые племена охотников за головами. Где эти вещи делали. Эсэсовцы усовершенствовали этот процесс. Они в качестве сувениров отрубали человеческую голову, высушивали до миниатюрных размеров. И другой момент, что меня тоже убил наповал. Это кресла-качалки, сделанные из человеческих костей и обтянутые татуированной кожей. Там был масса ужасных вещей, в том числе эксперименты над людьми. Вторая мировая сопровождалась чудовищным насилием. А политика геноцида Адольфа Гитлера была осознанной. Для мира было важно, чтобы такого не повторилось. Именно Нюрнбергский процесс показательно осудил нацизм.

Александр Фролов, научный сотрудник музея современной истории России:

Вообще Нюрнбергский процесс был процессом документов. Огромный вклад также внесли советские юристы, сотрудники Чрезвычайной Государственной Комиссии по расследованию злодеяний нацистов. Эта комиссия была образована в разгар Великой Отечественной войны. И на протяжении ряда лет занималась тщательным сбором документов, свидетельств преступлений нацистов на оккупированной территории.

Выбор Нюрнберга как площадки для суда был символичным. В этом городе проходили съезды гитлеровской партии, там же принимали расовые законы. Нюрнбергский процесс самый известный еще и потому, что судил наиболее высокопоставленных лиц Третьего рейха, а также глобально осудил нацизм. Заседания начались 20 ноября 1945 года и завершились в октябре 1946. Было сформулировано 4 пункта обвинения. Преступление против мира, преступление против человечности, военные преступления, а также заговор с целью совершения этих действий.

Полина Королева, корреспондент:

Что касается линии защиты, то обвиняемые или не признавали вину, или признавались в отдельных фактах. Например, Герман Геринг, долгое время номер два в нацистской иерархии, признал свое участие в ликвидации демократических свобод, а также расширении территории Третьего рейха. Его приговорили к повешению, но исполнить приговор не удалось. Геринг покончил с собой после оглашения. Всего к повешению были приговорены 12 человек. Трое получили пожизненное заключение, невиновными также признали трех. Сроки от года до 20 лет заключения получили остальные обвиняемые.

Александр Фролов:

Процесс был открытым, это значит, что представители прессы из самых разных стран (журналисты, корреспонденты, художники) имели право присутствовать в зале суда. В командировку в Нюрнберг отправились советские художники, знаменитые участники творческой группы «Кукрыниксы», их карикатуры из зала суда, зарисовки, сделанные непосредственно в момент судебного заседания, также представлены на выставке.